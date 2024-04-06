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    4. İç çamaşırı çekmecesinde yenidoğan 8 yavru hayvan çıktı! "Oraya nasıl girdiklerine dair hiçbir fikrim yok"

    İç çamaşırı çekmecesinde yenidoğan 8 yavru hayvan çıktı! "Oraya nasıl girdiklerine dair hiçbir fikrim yok"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 11:42
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    Avustralyalı bir kadın iç çamaşırı çekmecesini açtığında karşısında yenidoğan 8 yavru hayvanı görünce ne yapacağını bilemedi. Hayvanların oraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri olmadığını belirten Vicki, "Fare ya da sıçan olduğunu düşünüyorum. Onları görünce gerçekten çok korktum" dedi.

    MYNET|DIŞ HABERLERAvustralya'nın Brisbane bölgesinde yaşayan Vicki isimli bir kadın iç çamaşırlarının bulunduğu çekmeceyi açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı. Köpeklerinin çekmecenin önünde devamlı olarak havladığını dile getiren Vicki, "Çekmeceyi açmadan o gece uyudum. Ertesi sabah uyandım ve işe gitmek için hazırlık yaparken çekmeceyi açtım. Karşıma bu yavru hayvanlar çıktı. Fare ya da sıçan olduğunu varsayıyorum" dedi.

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    Bir battaniyenin üzerinde kürksüz ve gözleri hâlâ kapalı olan sekiz yeni doğmuş bebek vardı.Vicki onları bir ayakkabı kutusuna koyarak veterinere götürdü. Veterinerin de olay karşısında şaşırdığını ifade eden Vicki, "Bu çok tuhaf. Annenin oraya nasıl girdiğine dair hiçbir fikrim yok. Veteriner bunların muhtemelen fare ya da fare olduğunu düşünüyordu ama hiçbir fikirleri yoktu. Onlar da çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.

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    sosyal medya Avustralya fare iç çamaşırı sıçan
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