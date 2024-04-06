İç çamaşırı çekmecesinde yenidoğan 8 yavru hayvan çıktı! "Oraya nasıl girdiklerine dair hiçbir fikrim yok"

MYNET|DIŞ HABERLERAvustralya'nın Brisbane bölgesinde yaşayan Vicki isimli bir kadın iç çamaşırlarının bulunduğu çekmeceyi açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı. Köpeklerinin çekmecenin önünde devamlı olarak havladığını dile getiren Vicki, "Çekmeceyi açmadan o gece uyudum. Ertesi sabah uyandım ve işe gitmek için hazırlık yaparken çekmeceyi açtım. Karşıma bu yavru hayvanlar çıktı. Fare ya da sıçan olduğunu varsayıyorum" dedi.

Bir battaniyenin üzerinde kürksüz ve gözleri hâlâ kapalı olan sekiz yeni doğmuş bebek vardı.Vicki onları bir ayakkabı kutusuna koyarak veterinere götürdü. Veterinerin de olay karşısında şaşırdığını ifade eden Vicki, "Bu çok tuhaf. Annenin oraya nasıl girdiğine dair hiçbir fikrim yok. Veteriner bunların muhtemelen fare ya da fare olduğunu düşünüyordu ama hiçbir fikirleri yoktu. Onlar da çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.