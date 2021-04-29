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İç çamaşırından çıktı! 300 bin lira değerinde

29.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın iç çamaşırından yaklaşık 300 bin lira değerinde 400 gramlık reçine esrar ele geçirildi. Aramalar sonrasında 3 kişi gözaltına alındı.

İç çamaşırından çıktı! 300 bin lira değerinde

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün sabah rutin yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Yahşihan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde narkotik köpeği Cesur'un da katılımıyla arama yapıldı. Narkotik köpeği Cesur bu sırada bir yolcuya aşırı tepki gösterdi. Bunun üzerine yakın tarihte yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afgan uyruklu göçmenin üst araması yapıldı. Aramalarda iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 400 grama yakın reçine esrar, 2 cep telefonu, 4 milyon İran riyali, 2 adet sahte yol belgesi ele geçirildi.

SAĞIR VE DİLSİZ YALANI

Aramalarda jandarma ekiplerini yanıltmak maksadıyla Afgan şahsın sağır ve dilsiz olduğunu söyleyen minibüs şoförü ile yanındaki yeğeni de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ele geçirilen reçine esrarın kenevir bitkisinin tepe kısmı ve yapraklarının reçineli bölümlerinin özel yöntemlerle toplanmasıyla elde edilen ve üretimi çok güç olduğundan ender bulunan pahalı bir uyuşturucu çeşidi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İHA

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Kırıkkale

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