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'İç çamaşırıyla peşimden geldi' Trans bireyin sır ölümünde tutuklu sevgiliden şok sözler 'Cinsiyet değiştirdiğini bilseydim...'

18.01.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki trans birey Nefes Balkan'ın sır ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. 5. kattan şüpheli şekilde düşüp yaşamını yitiren Balkan'ın tutuklu sevgilisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şahıs, Nefes'in cinsiyet değiştirdiğini bilseydi muhatap olmayacağını söyledi. Tanıklar, şahsın Nefes'e şiddet uyguladığını belirtti. Sanık, Nefes'in uyuşturucu kullandığını, olaydan 2 gün önce evden ayrılacakken Nefes'in iç çamaşırıyla peşinden geldiğini ve eve girdiklerini anlattı.

'İç çamaşırıyla peşimden geldi' Trans bireyin sır ölümünde tutuklu sevgiliden şok sözler 'Cinsiyet değiştirdiğini bilseydim...'

Trans birey Nefes Balkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kan donduran olay, 6 Ekim 2021 tarihinde Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelmişti. 28 yaşındaki trans birey Nefes Balkan, 33 yaşındaki sevgilisi T.T. ile tartıştığı sırada 5. katındaki pencereden şüpheli şekilde düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nefes Balkan’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli T.T.’yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Korkunç olayla alakalı duruşmanın ilk celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık T.T.'nin sözleri şoke etti. İşte detaylar...

"CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİNİ BİLSEYDİM MUHATAP OLMAZDIM"

Duruşmaya tutuklu sanık T.T., tanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen T.T., "Bu kadar insan benim, ’Allah belamı versin’ diye toplanmışlar ancak benim suçla ilgim yoktur. Olay tarihinde Nefes’le kavga ettik birbirimize hakaret ettik, ancak onu ben öldürmedim. Sinirden elimi sehpaya vurdum ve elim kesilerek her yer kan oldu. Nefes kendini lavaboya kilitleyince hayatından endişe ederek kapıyı kırdım. Nefes uyuşturucu madde içiyor ve değişiyordu. Benimle birlikte kalmak istiyordu, korkuyordu. Zoraki bir şekilde son 3 ay onunla kalıyordum. Nefes’in cinsiyet değiştiğini bilmiyordum, bilseydim muhatap olmazdım. Bu olay hasbelkader benim başıma gelmiştir. Sabıkalı kişiliğim sebebiyle benim yaptığım düşüncesiyle hakkımda dava açılmıştır. Madem ben yaptım, neden olay yerinden kaçmadım. Kavga ederken Nefes pencereye atlamak için yanaşmıştı, ben onu yakalayarak pencereden uzaklaştırdım. Zaten penceredeki DNA izi bana ait çıkmıştır. Daha sonra ben mutfağa su içmeye gittim. Arkam pencereye dönüktü. Mutfağa doğru 4-5 adım attım. Nefes’e su getirmeye gidiyordum. Pencere açma sesini duydum. ’Dur Nefes kendine gel’ demeye kalmadı, Nefes sağ ayağını pencereden uzattı ve yan olarak pencereden düştü. Korktum, pencereden baktığımda Nefes’i yerde gördüm. Yatak odasına koştum, ilk kaçmayı düşündüm ama salona giderek polisi aradım. Bu 15-20 saniyelik olaylardır. Aşağıya hiç inmedim, polisin gelmesini bekledim" dedi.

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"YALIN AYAK VE İÇ ÇAMAŞIRIYLA PEŞİMDEN GELDİ"

Nefes’in sürekli uyuşturucu içtiğini söyleyen sanık T.T., "Olaydan 2 gün önce eve geldiğimde ağzı burnu uyuşturucudan yamulmuştu. Nefes metamfetamin kullanıyordu, bu sebeple ona kızdım. Ben de esrar kullanırım ama Nefes’in metamfetamin kullanmamasını söylüyordum. Banyoya giriyor 45 dakika çıkmıyordu. ’Kullanma şu uyuşturucuyu’ diye çıkıştığım için Nefes'le tartıştık. Eşyalarımı toplayıp evden ayrılmaya karar verdim, aşağıya kadar indim. Nefes de yalın ayak ve iç çamaşırıyla peşimden geldi, beni çekiştirerek eve götürdü. Rezil olmayalım diye eve geçtik. Olay tarihinde bir gece önce ise eve birisi geldi. Nefes’in arkadaşının sevgilisiymiş. Evde kulaklığının olduğunu söyledi. Ben de ’Gecenin bu saatinde kulaklık mı soruyorsun?’ diyerek yumruk attım, kaçtı gitti. Kapıyı kapattıktan sonra Nefes bir arkadaşını aradı, ’Senin manitanı T.T. darp etti’ diyerek kahkaha attı. Sabah kahvaltıda, gece gelen şahsı kendisi çağırdığını ve benim onu kıskanıp kıskanmadığımı öğrenmek için yaptığını söyledi. Olay tarihinin akşamında ise benim telefonuma bakarken, ismi olmayan çağrıyı göstererek, ’Bu benim arkadaşımın numarası sende ne işi var?’ diyerek kıskançlık kavgası çıkardı ve olay böyle başladı" diye konuştu.

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"ALTINLARIN BU OLAYLA İLGİSİ YOK"

Nefes’i pencereden atmadığını dile getiren T.T., "Ben Nefes’i atmadım, ben de bir kız babasıyım. 20 yıl İstanbul’da yaşadım, yeni bir hayat için Kocaeli’ye geldim. Olayı olduğu gibi anlattım. Ben yapmış olsaydım başka bir şekilde olayı kurgulardım. Ortada bir mal mı veya para mı vardır, neden böyle bir şey yapayım. Nefes'in altın ve ziynet eşyaları olduğundan haberim vardı. Bir gün önce altınlarını benim çantama koyarak kuyumcu kasasına götürmemi istemişti. Bu sebeple eşyaları çantamdaydı. Çantamdaki altınları ben almış olsam neden saklamadım. Altınların bu olayla ilgisi yoktur. Nefes’e evlenme vaadinde bulunmadım" şeklinde konuştu.

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"BANA 'KIZINIZI HER ŞEYİYLE KABUL EDİYORUM, EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM' DEDİ"

Sanıktan şikayetçi olan maktulün annesi Melahat Balkan ise, "T.T., Nefes’in cinsiyet değiştirdiğini biliyordu, hatta bana ’Kızınızı her şeyiyle kabul ediyorum, evlenmeyi düşünüyorum’ dedi. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"NEFES ÖLMEDEN 2 GÜN ÖNCE T.T.'DEN AYRILMAK İSTEDİ"

Tanık olarak dinlenen Nefes’in ev arkadaşı M.Ç., "Olaydan sonra T.T.'nin çantasında Nefes’in ziynet eşyası ve bir bıçak bulduk. T.T. ile Nefes 5 aydır beraberlerdi. Evin masraflarını ben ve Nefes karşılıyorduk. T.T., son bir ay her gün evde kalıyordu. Sanık birçok türde uyuşturucu madde kullanıyordu. Nefes, T.T. ile tanıştıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Bildiğim kadarıyla uyuşturucuyu T.T. getiriyordu. Nefes ölmeden 2 gün önce T.T.'den ayrılmak istedi. Olaydan 2 gün önce T.T. eve uyuşturucu kullanıp gelmişti. Biz de evden çıkmak üzereydik. ’Ben bu haldeyken sen dışarı çıkamazsın’ diyerek eve kilitledi. Nefes’in telefonunu aldı. Polisi çağıracağımızı söyleyince eşyalarını alıp evden ayrıldı ve bizi, ’Sizi yakacağım, evi yakacağım’ diye tehdit etti. O gün T.T. ile Nefes ayrıldı" şeklinde konuştu.

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"CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİNİ BİLİYORDU"

İfadesini sürdüren M.Ç, "Nefes, T.T.'nin iyiliğini düşünüyordu. T.T.'nin şiddete meyilli olduğunu Nefes biliyordu ama onu düzeltmeye çalışıyordu. Kimlik ismi Nefes’ti ancak çevrede Kumsal olarak da bilinirdi. T.T. Nefes’in cinsiyet değiştirdiğini biliyordu. T.T.'nin mavi kimlikli şahıslarla cinsel ilişkiye girdiği bizim çevre tarafından bilinirdi. Nefes, eskortluk yapıyordu. T.T. Nefes’in müşterisiydi bu şekilde tanıştılar. Nefes intihara meyilli değildi. Bir hafta sonra doğum günü vardı, ev almak için para biriktiriyordu. İntihara meyilli biri doğum günü hazırlığı yapmaz. Nefes’in 4 yıldır arkadaşıyım, ziynet eşyalarını T.T.'ye vermiş olsaydı bilgim olurdu. T.T. bize, ’Ben amcamı öldürdüm, 10 yıl ceza yattım’ diye bize söylüyordu" dedi.

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"'REHİN ALINDIM, POLİS ÇAĞIR' DİYE MESAJ ATMIŞTI"

Nefes’in arkadaşı B.Ö. ise ifadesinde, "Nefes bana geç gece geç saatte, ’Rehin alındım, polis çağır’ diye mesaj atmıştı. Ancak ben görmedim. M.Ç.'ye de aynı mesajı göndermiş. Nefes'le sabah buluştuk, kolunda kesik vardı. Nefes’i hastaneye götürdüm koluna dikiş atıldı. Nefes bana T.T. ile kavga ettiklerini söyledi. Olay sebebiyle o gece gidip otelde kalmıştı. T.T. ile bir daha görüşmeyeceğini söyledi ancak tekrardan görüştüğünü duydum. Nefes intihara meyilli birisi değildi, iğne yaparken bile korkardı" diye konuştu.

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"ARKADAŞIMI DÖVMÜŞ"

Y.C.Y. ise, "Nefes 5 yıllık arkadaşım olur. T.T.'yi, Nefes ölmeden 5 ay öncesine kadar tanıyorum. Nefes’in sevgilisi olması sebebiyle tanışıyorum. Arkadaşımla Nefes’in evine girmiştik. Arkadaşım kulaklığını Nefes’in evinde unuttuğu için bana ulaşamayınca almaya gitmiş ancak T.T. arkadaşımı dövmüş. Nefes beni arayıp söyledi, ancak T.T.'nin dediği gibi mutlu veya kahkaha atarak değil üzgün anlattı" şeklinde konuştu.

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MAHKEME HEYETİNİN KARARI

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Duruşma sonrası Nefes Balkan’ın ailesi, arkadaşları ve avukatlar açıklama yaptı. Adaletin yerini bulmasını isteyen anne Melehat Balkan, "Çok üzgünüm, kızım intihar edecek birisi değildi. Neşe doluydu, cana yakındı. Ölmeden bir hafta önceye kadar doğum gününü kutlama planları vardı" dedi. (İHA)

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Kocaeli trans birey

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