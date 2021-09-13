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İçimizden Biri dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İçimizden Biri'nde Adam'ın sünnet düğünü!

13.09.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri, 12 Eylül Pazar akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. İçimizden Biri dizisinin 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Adam ve Havva'nın düğününü yapmayı kabul eden Hünkar'ın söylediği istekler herkesi şaşırtıyor. Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek'ın başrollerde oynadığı İçimizden Biri dizisinde Havva ile Adam'ın ailelerine karşı verdikleri mücadele konu alınıyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi 'İçimizden Biri' ekran yolculuğuna başladı. Dizinin 12 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölümünün hemen arkasından 2. yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Adam ve Havva'nın düğününü yapmayı kabul eden Hünkar'ın söylediği istekler herkesi şaşırtıyor. Adam'ın sünnet olmasını ve ismini değiştirmesini isteyen Hünkar harekete geçerken Adam'ın başına gelecekler heyecanla bekleniyor. Willson ailesinin de istekleri iki aileyi yeniden karşı karşıya getirirken Adam'ın sünnet düğünü büyük bir merakla bekleniyor.

İçimizden Biri (6)(3)

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Bu aşkın önündeki en büyük engel ise ailelerdir. Adam, İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğluyken Havva ise geleneklerine bağlı Müslüman bir Türk ailenin kızıydı.

İçimizden Biri (5)(2)

Gizli saklı şekilde yaşanan ilişki, Adam'ın evlilik teklifiyle geri dönülmez bir yola adım attı. Havva, ailesinden korktuğu için bu evliliğin olmayacağını düşünse de Adam kararlıydı. Sevimli ve romantik bir organizasyonla Havva'ya evlenme teklif etti. Tam o sırada Havva'nın babası Hacı Hünkar'ın da aynı mekana gelmesiyle işler karıştı. Havva ve Adam'ın ailelerden kaçışı böylelikle başladı. Adam, kendi ailesine tüm cesaretini toplayıp ilişkisini açıkladı ancak Willson ailesinin bu ilişkiye onayı yoktu. Diğer tarafta Adam'ın ikna etmesi sonucu Havva da kendi ailesine Adam'a aşık olduğunu söyledi. Aladağ konağında bu itiraf büyük yankı uyandırdı.

İçimizden Biri (4)(2)

Havva, ailesi tarafından bir odaya kilitlenirken Hacı Hünkar, Adam'ın peşine düştü. Hünkar'ın tehditlerine ve zorlu işkencelerine maruz kalan Adam, zor da olsa kurtulmayı başardı. Odaya kilitlenen Havva da ablalarına oynadığı oyunla evden kaçtı. Havva, Willson ailesinin kapısını çalarken, uğradığı işkence yüzünden tanınmayacak hale gelen Adam da Aladağ konağına geldi. İki ailede de ortalık karıştı. Adam'ı gören Adile Hanım bayıldı. Havva'nın ziyareti ve anlattıkları sonucu Eva da hastaneye kaldırıldı. İki aile hastanede karşılaşınca olay çıktı. Tüm bu kargaşa sırasında Adam ve Havva ailelerinden kaçmayı başardı. Adam, Havva'ya kavuşabilmek için büyük bir karar alarak Müslüman oldu. Ardından iki aşık ailelerinden gizli şekilde imam nikahıyla evlendi. Finalde ise bu büyük haberi ailelerine verdiler. Karakolda toplanan Aladağlar ve Willsonlar, Adam ve Havva'nın evlilik haberiyle şoke oldu. Adam'ın papaz babası, oğlunun Müslüman olduğunu öğrenince fenalaştı. Ailelerin tepkisi çok sert oldu ancak asıl bomba haberi Havva henüz vermemişti. Havva, Adam'dan hamile olduğunu açıkladı.

İçimizden Biri (3)(2)

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri (1)(3)

İçimizden Biri yeni bölümüyle 19 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Show TV Bora Akkaş
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