İçindeki 2 yaşındaki çocukla birlikte araba çalındı! Çocuk dükkanın park yerine tek başına bırakıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir aracın içindeki 2 yaşındaki çocukla birlikte çalındığına dair polise ihbarda bulunuldu. Polis ekipleri çalınan aracı ve içindeki 2 yaşındaki çocuğu bulabilmek için kapsamlı bir araştırma başlattı. İhbardan yaklaşık yarım saat sonra 2 yaşındaki çocuk tek başında Holly Hill oto tamirhanesinin park yerinde bulundu. Görgü tanığının çocuğu bulması ve polise haber vermesi üzerine emniyet güçleri olay yerine hareket etti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

2 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuğun tek başına bulunduğu anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, sağlığı yerinde olan çocuğu ailesine kavuşturdu. (DHA)



