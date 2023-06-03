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  4. İçindeki 2 yaşındaki çocukla birlikte araba çalındı! Çocuk dükkanın park yerine tek başına bırakıldı

İçindeki 2 yaşındaki çocukla birlikte araba çalındı! Çocuk dükkanın park yerine tek başına bırakıldı

03.06.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde içinde 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu arabanın çalındığı ihbar edildi. Çocukla birlikte çalınan aracı araştırmaya başlayan polis ekipleri 2 yaşındaki küçük çocuğu bir dükkanın park yerinde tek başına bırakılmış halde bulundu. O anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı.

İçindeki 2 yaşındaki çocukla birlikte araba çalındı! Çocuk dükkanın park yerine tek başına bırakıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir aracın içindeki 2 yaşındaki çocukla birlikte çalındığına dair polise ihbarda bulunuldu. Polis ekipleri çalınan aracı ve içindeki 2 yaşındaki çocuğu bulabilmek için kapsamlı bir araştırma başlattı. İhbardan yaklaşık yarım saat sonra 2 yaşındaki çocuk tek başında Holly Hill oto tamirhanesinin park yerinde bulundu. Görgü tanığının çocuğu bulması ve polise haber vermesi üzerine emniyet güçleri olay yerine hareket etti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

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2 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuğun tek başına bulunduğu anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, sağlığı yerinde olan çocuğu ailesine kavuşturdu. (DHA)

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