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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İran ile ortak operasyon ilk kez bu sabah başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Haber Global'in aktardığına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah saat 08:00 itibarıyla ilk kez İran ile ortak operasyon yapmaya başladık." açıklamasında bulundu.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İran ile ortak operasyon ilk kez bu sabah başladı

İçişleri Bakanı Soylu, daha önce yapılacağını duyurduğu İran ile PKK'ya yönelik ortak operasyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız" dedi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran’la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran’a İran’a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran’la doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız.

Kaynak: AA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İRAN

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