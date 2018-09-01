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İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin katılımıyla İstanbul'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapıldı.

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) üst düzey emniyet yetkililerinin katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya katıldı.

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