İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapıldı.
Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) üst düzey emniyet yetkililerinin katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya katıldı.
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