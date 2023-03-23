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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

23.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medyada dikkat çeken bir görüntüsü yayınlandı. Sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa’da bulunan Bakan Soylu, halkla sohbet ettiği sırada görüntülenmesine tepki gösterdi. Bakan Soylu'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini görüntüleyen bir vatandaşa tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU: YA ÇEKME, ŞUNU ÇEKME YA

Halkla sohbet ettiği sırada bir vatandaşın telefonu havaya kaldırarak o anları çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler bir anda gündem olarak çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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SEL İKİ İLDE ETKİLİ OLMUŞTU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen deprem bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta sel felaketi meydana geldi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı, arabalar cadde ve sokaklarda sürüklendi.

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20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki ildeki sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

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sel Şanlıurfa Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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