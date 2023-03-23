İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini görüntüleyen bir vatandaşa tepki gösterdi.
Halkla sohbet ettiği sırada bir vatandaşın telefonu havaya kaldırarak o anları çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler bir anda gündem olarak çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen deprem bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta sel felaketi meydana geldi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı, arabalar cadde ve sokaklarda sürüklendi.
İki ildeki sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.