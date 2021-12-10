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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

10.12.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi.

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polis Mardin
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