İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi.

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