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İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı! İstanbul'daki yabancı sayısı...

21.06.2024 15:13
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı konuşmasında İstanbul'daki mülteci sayısının 2,5 milyona yakın olduğunu açıklayıp "16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı! İstanbul'daki yabancı sayısı...

Türkiye-Gürcistan maçını izlemek için Almanya'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün iş adamları ve sanayicilerle de bir araya gelmişti. Buradaki konuşmasında İstanbul'daki mülteci sayısını da açıklayan İmamoğlu, "2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul'da." demişti.

AA-20240619-34922948-34922946-IBB_BASKANI_IMAMOGLU_ALMANYADA_TURK_IS_ADAMLARI_VE_SANAYICILERI_ILE_BULUSTU

İmamoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekildeydi:

"16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık."

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

İstanbul'daki mülteci sayısını açıkladı İstanbul'daki mülteci sayısını açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 87 BİN 17 YABANCI VAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı İstanbul
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