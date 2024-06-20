HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İmamoğlu İstanbul'daki mülteci sayısını açıkladı: Böyle bir artış olamaz

İmamoğlu İstanbul'daki mülteci sayısını açıkladı: Böyle bir artış olamaz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.06.2024 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Gürcistan maçını izlemek için Almanya'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iş adamları ve sanayicilerler de bir araya geldi. İstanbul'daki mülteci sayısını açıklayan İmamoğlu, "16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu İstanbul'daki mülteci sayısını açıkladı: Böyle bir artış olamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına ekonomik bağların katkı sunduğunu belirtti. İmamoğlu, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneğinin (ATİAD) Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlediği etkinliğe katıldı.

AA-20240619-34922948-34922946-IBB_BASKANI_IMAMOGLU_ALMANYADA_TURK_IS_ADAMLARI_VE_SANAYICILERI_ILE_BULUSTU

"TİCARİ İLİŞKİLER ENTERESAN BOYUTA ULAŞTI"

Türkiye ile Almanya'nın özel bir ilişkiye sahip olduğunu belirten İmamoğlu, "Uzun yıllara dayanan, uzun ve dostane ilişkilerimiz var. Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok enteresan bir boyuta ulaşmış durumda. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem güvene, hem saygıya hem de kazan-kazan prensiplerine dayanmış olması, ilişkilerin bugün çok sağlıklı bir seviyeye evrilmesine de katkı sunuyor." dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik bağlar Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına katkı sunuyor. Almanya ve Türkiye'nin uluslararası alanda en büyük ekonomik ortak olma özelliği de bizim için özel bir durum. Zira 2023 yılında Almanya'ya 21 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek çok güçlü bir rakam. Bu ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8,3'ü. Aynı zamanda Almanya'dan da Türkiye'ye 29 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Toplam ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaşması, Almanya'yı en ön sıradaki ülkelerden biri konumuna ulaştırıyor. İthalat ve ihracat seviyesinde dengeli bir ticaretin olması da önemli bir pozisyon."

"ALMAN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"

Türklerin 62 yıl önce Almanya'ya işçi olarak gelip günümüzde büyük başarılar elde ettiklerini belirten İmamoğlu, "Türk kökenli yatırımcı Almanya'da oldukça yüksek. On binlerce şirket, 500 bin kişinin istihdamıyla Türk kökenlilerin Alman ekonomisinin gelişimine faydasının büyüklüğü bizler için geleceğe dair de umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA-20240619-34922948-34922945-IBB_BASKANI_IMAMOGLU_ALMANYADA_TURK_IS_ADAMLARI_VE_SANAYICILERI_ILE_BULUSTU

MÜLTECİ ELEŞTİRİSİ

İmamoğlu konuşmasında İstanbul'daki mülteci sayısını da açıkladı. İmamoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde;

2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul'da. Yani 10 senelik faturadan bahsediyoruz. 10 senede 2,5 milyon ne demek biliyor musunuz? 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık. Şimdi bu bir durum tespiti. Yani geçmişe dair bu durum tespitini yapmazsak, bugünün insanlarını farklı yorumlarız ve farklı yerlerde yargılarız. Ama tekrar söylüyorum; insanlık dışı tariflerle, şiddeti öne koyan anlayışla mülteci meselesini tariflemeye çalışanlara da karşıyım.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlerde vertigo, migrenle birlikte görülebilirGençlerde vertigo, migrenle birlikte görülebilir
Ağabeyden kaza yapan kardeşe ilginç tepki 'Bir türlü akıllanmıyor'Ağabeyden kaza yapan kardeşe ilginç tepki 'Bir türlü akıllanmıyor'
Bayram tatilinin acı bilançosu: 36 ölü 6 bin 550 yaralıBayram tatilinin acı bilançosu: 36 ölü 6 bin 550 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul mülteci
En Çok Okunan Haberler
İkinci EYT için geri sayım!

İkinci EYT için geri sayım!

Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Real Madrid'i topa tuttular!

Real Madrid'i topa tuttular!

Polise böyle isyan etti: ‘Sen insan değilsin! Allah bildiği gibi yapsın seni’

Polise böyle isyan etti: ‘Sen insan değilsin! Allah bildiği gibi yapsın seni’

Ünlü şarkıcı Ankara'da öldürülmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Ankara'da öldürülmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Satamayınca bedavaya dağıttı! Yüzlerce kişi tarlaya akın etti

Satamayınca bedavaya dağıttı! Yüzlerce kişi tarlaya akın etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.