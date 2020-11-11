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İçişleri Bakanlığından Covid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 21:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma gibi araç duraklarında sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine korona virüs tedbirleri konulu yeni ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma gibi araç duraklarında sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine korona virüs tedbirleri konulu yeni ek genelge gönderdi. Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Bakanlık, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma gibi araç duraklarında sigara içmenin yasaklanacağını aktardı. Genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacağı, analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirleneceği aktarıldı.

Genelgede, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni kararlar hayata geçirildi. Genelde alınan yeni kararları şu şekilde sıralandı:
“Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları
Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere göre karar verileceği belirtilen genelde; “Hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı gibi verilerle göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce, korona virüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak. Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak” ifadelerine yer verildi.

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