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İddialar şoke etmişti! Pınar Gültekin'in babasına telefon açan CHP'li milletvekili ortaya çıktı

28.12.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Eski sevgilisi tarafından Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babasına gelen telefon şoke etti. Gazeteci Fatih Çekirge, CHP'li bir vekilin baba Gültekin'i davadan geri çekilmesi için telefonla aradığını iddia etti. Söz konusu iddia bir anda gündem olurken, CHP yönetimi harekete geçti. Çekirge, dünkü haberler sonrası söz konusu telefonu açan vekilin kendisini aradığını yazdı. Girgin; iddiaları yalanlayarak 'davadan çekilin' gibi bir talebinin asla olmadığını belirtti.

Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün ortaya atılan iddia, herkesi şoke etti.

'DAVADAN ÇEKİL' TELEFONU İDDİASI

Gazeteci Fatih Çekirge, Gültekin'in acılı babasına CHP'li bir milletvekilinden bir telefon geldiğini yazdı. Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında Çekirge, CHP'li vekilin aileden davadan geri çekilmesini istediğini iddia etti.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN TELEFON

Acılı babanın gelen talebi reddettiğini belirten Çekirge'nin yazısı gündem yaratırken, söz konusu iddialar CHP'yi hareketlendirdi.

Ortaya atılan iddialar sonrası tüm kamuoyu bu ismin kim olduğunu merak ederken, gazeteci Çekirge bugünkü yazısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini peş peşe aradığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞ

CHP'li Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine olayla yakından ilgilendiğini, bu durumu kabul edilemez bulduğunu ve derhal çözülmesi için talimat verdiğini söylediğini yazdı.

Şoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonuŞoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'Lİ SÜLEYMAN GİRGİN: BEN ARADIM

Olay yaratan yazının ardından CHP yönetiminin 4 Muğla milletvekiliyle bir görüşme yaptığı öğrenilirken, Çekirge, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'den de bir telefon aldığını belirtti.

"'DAVADAN ÇEKİLİN' DİYE TALEBİM ASLA OLMADI"

Çekirge; CHP'li Girgin'in 'Davadan çekilin' gibi bir talebinin asla olmadığını sadece taziye için baba Gültekin'i aradığını kendisine söylediğini yazdı.

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