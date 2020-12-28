İddialar şoke etmişti! Pınar Gültekin'in babasına telefon açan CHP'li milletvekili ortaya çıktı

Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün ortaya atılan iddia, herkesi şoke etti.

'DAVADAN ÇEKİL' TELEFONU İDDİASI

Gazeteci Fatih Çekirge, Gültekin'in acılı babasına CHP'li bir milletvekilinden bir telefon geldiğini yazdı. Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında Çekirge, CHP'li vekilin aileden davadan geri çekilmesini istediğini iddia etti.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN TELEFON

Acılı babanın gelen talebi reddettiğini belirten Çekirge'nin yazısı gündem yaratırken, söz konusu iddialar CHP'yi hareketlendirdi.

Ortaya atılan iddialar sonrası tüm kamuoyu bu ismin kim olduğunu merak ederken, gazeteci Çekirge bugünkü yazısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini peş peşe aradığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞ

CHP'li Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine olayla yakından ilgilendiğini, bu durumu kabul edilemez bulduğunu ve derhal çözülmesi için talimat verdiğini söylediğini yazdı.

CHP'Lİ SÜLEYMAN GİRGİN: BEN ARADIM

Olay yaratan yazının ardından CHP yönetiminin 4 Muğla milletvekiliyle bir görüşme yaptığı öğrenilirken, Çekirge, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'den de bir telefon aldığını belirtti.

"'DAVADAN ÇEKİLİN' DİYE TALEBİM ASLA OLMADI"

Çekirge; CHP'li Girgin'in 'Davadan çekilin' gibi bir talebinin asla olmadığını sadece taziye için baba Gültekin'i aradığını kendisine söylediğini yazdı.

