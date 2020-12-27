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Şoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

27.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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Şoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Eski sevgilisi tarafından Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babasına gelen telefon şoke etti. Gazeteci Fatih Çekirge, CHP'li bir vekilin baba Gültekin'i davadan geri çekilmesi için telefonla aradığını iddia etti.

Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasıyla ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

'DAVADAN ÇEKİL' TELEFONU

Gazeteci Fatih Çekirge, Gültekin'in acılı babasına CHP'li bir milletvekilinden bir telefon geldiğini yazdı. Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında Çekirge, CHP'li vekilin aileden davadan geri çekilmesini istediğini iddia etti.

Babanın gelen teklif karşısında önce şoke olduğunu sonra ise "bunu duymamış olayım" dediğini yazan Çekirge, "Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir." diyerek yaşanan olay isyan etti.

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Katil Metin Avcı'nın annesinin CHP ilçe yönetim kurulu üyesi olduğunu ve korkunç olaydan sınra istifa ettiğini belirten Çekirge, konunun bir an önce açığa çıkması gerektiğini ifade etti.

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