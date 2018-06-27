İdeal kilodan sonra ideal görünüm mümkün

Gün geçtikçe obezite daha yaygın bir hale gelmektedir. Özellikle ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında en fazla obez nüfusa sahip olan ülke konumundadır. Obeziteden kurtulmak için diyet ve egzersiz yapmanın yanı sıra bazı cerrahi yöntemler de tercih edilmektedir.

Aşırı kilo alımı sonrası vücutta sarkıklık gibi bazı deformasyonlar meydana gelebiliyor. Bu deformasyonların giderilebilmesi için ise post bariatrik yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemle beraber hastalar ideal kilolarına ulaştıktan sonra ideal görünümlerine de kavuşabilmektedirler. Özellikle vücutta meydana gelen aşırı sarkmalar ve cildin elastikiyetini kaybetmiş olması hastalarda önemli özgüven problemlerini de beraberinde getirebilmektedir.

Post Bariatrik Cerrahi (Obezite Sonrası Vücut Estetiği) Ne Zaman Yapılır?

Post bariatrik uygulamaların yapılabilmesi için hastaların mide ameliyatından sonra yaklaşık olarak bir yıl beklemesi gerekmektedir. Bir yılın sonunda hastanın cerrahi müdahale sonrası kilosu dengelenmiş olur ve post bariatrik cerrahi için vücut kitle endeksi değerlendirilir.