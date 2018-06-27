İdeal kilodan sonra ideal görünüm mümkün

Gün geçtikçe obezite daha yaygın bir hale gelmektedir. Özellikle ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında en fazla obez nüfusa sahip olan ülke konumundadır. Obeziteden kurtulmak için diyet ve egzersiz yapmanın yanı sıra bazı cerrahi yöntemler de tercih edilmektedir.
Aşırı kilo alımı sonrası vücutta sarkıklık gibi bazı deformasyonlar meydana gelebiliyor. Bu deformasyonların giderilebilmesi için ise post bariatrik yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemle beraber hastalar ideal kilolarına ulaştıktan sonra ideal görünümlerine de kavuşabilmektedirler. Özellikle vücutta meydana gelen aşırı sarkmalar ve cildin elastikiyetini kaybetmiş olması hastalarda önemli özgüven problemlerini de beraberinde getirebilmektedir.
Post Bariatrik Cerrahi (Obezite Sonrası Vücut Estetiği) Ne Zaman Yapılır?
Post bariatrik uygulamaların yapılabilmesi için hastaların mide ameliyatından sonra yaklaşık olarak bir yıl beklemesi gerekmektedir. Bir yılın sonunda hastanın cerrahi müdahale sonrası kilosu dengelenmiş olur ve post bariatrik cerrahi için vücut kitle endeksi değerlendirilir.
Bu değerler istenen düzeye ulaştığı takdirde hastaların vücut şekillendirme operasyonu için bir engeli bulunmamaktadır. Ancak kilosu tam oturmamış ya da vücut kitle endeksi istenen seviyeye gelmemiş olan hastaların cerrahi müdahaleler için bir süre daha beklemesi gerekmektedir. Bu bekleyişin amacı hasta sağlığı için olduğu kadar operasyon sonrasında alınacak sunucun başarısına olan etkisidir. Vücut şekilleri oturmuş olan hastalarda istenen sonuçlar daha iyi alınabildiği için yüz güldürücü sonuçlar doğurmaktadır.
Cerrahi Uygulamalar
Post bariatrik cerrahi içerisinde belt lipektomi (obezite cerrahisi), uyluk ve bacak germe, göğüs germe ve kol germe gibi işlemler yer almaktadır. Bu uygulamalar ayrı ayrı yapılabildiği gibi hastanın sağlık durumuna göre kombine bir şekilde de yapılabilmektedir. Kombine ameliyatların en büyük avantajı hastaların tek bir iyileşme sürecinde birçok operasyonu atlatmış olmalarıdır. Belt lipektomi operasyonu yaklaşık olarak dört saat sürmekte ve hastalar operasyondan üç gün sonra taburcu edilmektedir.
Uyluk germe operasyonları ve yağ aldırma (liposuction) ile birlikte kombine bir şekilde yapılabilmektedir. Bu operasyon da yaklaşık olarak üç saat sürmektedir. Kol ve göğüs germe operasyonları diğerlerine göre daha basit işlemlerdir. Yaklaşık olarak 1.5 süren operasyonlardan bir gün sonra hastalar taburcu edilebilmektedir.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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