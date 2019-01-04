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İDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 10.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Çubuklu-İstinye, İstinye-Çubuklu, Sarıyer-Anadolu Kavağı, Anadolu Kavağı-Sarıyer ile Beşiktaş-Adalar seferlerini gerçekleştiremedi.

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İDO iptal sefer

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