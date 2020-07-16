İdrar Kaçırma Kaderiniz Olmasın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, idrar kaçırmanın kabullenilmesi gereken bir kader olmadığının altını çizerek merak edilenler ve çözüm hakkında önemli bilgiler verdi.

Özellikle Kadınlarda Çok Yaygın

İdrar kaçırma sorunun kadınlar arasında çok yaygın olduğu bilinen bir gerçek. Ancak bu sorun çoğunlukla saklanmaktadır. İdrar kaçırma sorunu olan her 100 kadından 70’inin sorunu başka nedenlerden ötürü doktora gittiklerinde bu durum ortaya çıkmaktadır. İdrar kaçırma beraberinde depresyon, özgüven kaybı, cinsel isteksizlik ya da cinsellikten korkma gibi sorunlara neden olabileceğinden mutlaka kısa sürede tedavi ettirilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

İdrar kaçırmaya yol açan faktörlerin başında aşırı kilolar gelmektedir. Çünkü aşırı kilolarla karın içindeki basıncın artması, idrar yollarını riske atmaktadır. Bu konuda kasları güçlendirmek için düzenli pelvik taban egzersizleri yapmak fayda sağlayabilir. Kasların güçlenmesinin ise idrar tutan organda olumlu etkileri bulunmaktadır. Zor ve travmalı doğumlar, idrar kaçırma riskini arttırırken, sezaryen ve normal doğumların bu problem üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Fakat çok sayıda doğum yapmak, müdahaleli doğum, doğumun normalden uzun sürmesi idrar kaçırmaya davetiye çıkarabilir.