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İdrar Kaçırma Kaderiniz Olmasın

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

İdrar kaçırma kişinin sosyal yaşantısını doğrudan etkileyen ve özellikle kadınlarda sıklıkla karşılaşılan dikkate alınması gereken bir rahatsızlıktır.

İdrar Kaçırma Kaderiniz Olmasın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, idrar kaçırmanın kabullenilmesi gereken bir kader olmadığının altını çizerek merak edilenler ve çözüm hakkında önemli bilgiler verdi.

Özellikle Kadınlarda Çok Yaygın

İdrar kaçırma sorunun kadınlar arasında çok yaygın olduğu bilinen bir gerçek. Ancak bu sorun çoğunlukla saklanmaktadır. İdrar kaçırma sorunu olan her 100 kadından 70’inin sorunu başka nedenlerden ötürü doktora gittiklerinde bu durum ortaya çıkmaktadır. İdrar kaçırma beraberinde depresyon, özgüven kaybı, cinsel isteksizlik ya da cinsellikten korkma gibi sorunlara neden olabileceğinden mutlaka kısa sürede tedavi ettirilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

İdrar kaçırmaya yol açan faktörlerin başında aşırı kilolar gelmektedir. Çünkü aşırı kilolarla karın içindeki basıncın artması, idrar yollarını riske atmaktadır. Bu konuda kasları güçlendirmek için düzenli pelvik taban egzersizleri yapmak fayda sağlayabilir. Kasların güçlenmesinin ise idrar tutan organda olumlu etkileri bulunmaktadır. Zor ve travmalı doğumlar, idrar kaçırma riskini arttırırken, sezaryen ve normal doğumların bu problem üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Fakat çok sayıda doğum yapmak, müdahaleli doğum, doğumun normalden uzun sürmesi idrar kaçırmaya davetiye çıkarabilir.

İdrar Kaçırmada Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İdrar kaçırmanın tedavileri, önleyici tedavi, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaledir. Sorunun nedeni, hangi tedavi yönteminin seçileceğinde oldukça belirleyicidir. Mesaneyi tutan bağların zayıflaması, mesane tümörleri ve rahim sarkması gibi nedenlerden dolayı idrar kaçırma sorunu yaşanıyorsa cerrahi müdahale yapılması gerekebilir. Ancak uygulanan cerrahi müdahale oldukça basittir ve kişinin normal hayatına bir gün içerisinde dönebilmesini mümkün kılar. Özellikle günümüzde tıp alanında robotik cerrahinin giderek yaygınlaşması nedeniyle idrar kaçırma operasyonları da robotik cerrahi ile oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Robotik cerrahi ile yapılan işlemlerde sonuçlar oldukça yüz güldürücü olmaktadır.

Cerrahi olmayan idrar kaçırma tedavilerinde ise kişinin pelvik kaslarına yapılan egzersizler ile sorunun düzeltilmesi amaçlanır. Kişinin fiziksel durumuna göre 10 haftaya kadar düzenli olarak devam ettirilen egzersizler ile idrar kaçırma sorunu çözümlenebilmektedir. Eğer hamilelik sürecinde idrar kaçırma problemi ortaya çıktıysa tedaviye karar vermek için doğumun gerçekleşmesi beklenir. Hamilelikte ortaya çıkan idrar kaçırma problemi çoğunlukla geçici olduğunda bu süreci gözlemlemek doğru tedavi kararı açısından önemlidir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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