'İftarda ne pişirsem?' diyenlere leziz tarifler! İşte pratik ramazan iftar menüsü!

İftara ne pişirsem diye düşünenler için; Yayla çorbası, yumuşacık soslu tavuk, tane tane pirinç pilavı, kabak salatası ve sahine tatlısının detaylı tariflerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ramazan sofralarına yakışır bu tarifleri denyeceklere afiyet olsun...

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Yarmalısı da yapılan yayla çorbası genelde pirinç ile tercih ediliyor. Türkiye’nin her yerinde yapılan ve bilinen yayla çorbası her damak zevkine hitap eden bir lezzette olmasıyla deneyenlerden tam not alıyor.

SOSLU TAVUK TARİFİ

İftara ne yemek yapsam diye düşünenler için yumuşacık soslu tavuk tarifini deneyebilir. İçeriğindeki sosun lezzeti ve yumuşacık dokusuyla lokum gibi dağılan bu soslu tavuk tarifi, deneyenlerin mutlaka tarif defterine kaydettikleri bir tarif.

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

7'den 70'e herkesin sevdiği, misafir sofralarının gözdesi olan pirinç pilavının en güzel tarifi merak ediliyor. Pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. İşte tane tane pirinç pilavı tarifi...

KABAK SALATASI TARİFİ

Kabak salatası hem doyurucu hem de çok sağlıklı. Oldukça pratik bir şekilde yapılan kabak salatasını bol yoğurt ile servis edebilirsiniz. İddia ediyoruz bu tarif sofralarınızın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunacak.

SAHİNE TATLISI TARİFİ

Hz. Peygamber Efendimiz'in döneminde genellikle Ramazan aylarında sahurda tüketilen sahine tatlısı, enerji aynı zamanda şifa deposu olarak biliniyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda hem kan şekerini düzenleyen hem de tatlı yerine tüketilebileceği konusunda önerdiği sahine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dönemi İslam mutfağında yer alıyordu.