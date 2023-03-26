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'İftarda ne pişirsem?' diyenlere leziz tarifler! İşte pratik ramazan iftar menüsü!

26.03.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar menüleri, ramazan ayının gelmesiyle beraber gündeme geldi. On Bir Ayın Sultanı ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Milyonlarca Müslüman vatandaşın heyecanla beklediği bu ayda her gün özenle ramazan sofraları kuruluyor. Peki, İftarda hangi tarifler yapılmalı? İftarda ne pişirsem diye düşünenler için birbirinden lezzetli ve pratik tarifleri haberimizde derledik.

'İftarda ne pişirsem?' diyenlere leziz tarifler! İşte pratik ramazan iftar menüsü!

İftara ne pişirsem diye düşünenler için; Yayla çorbası, yumuşacık soslu tavuk, tane tane pirinç pilavı, kabak salatası ve sahine tatlısının detaylı tariflerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ramazan sofralarına yakışır bu tarifleri denyeceklere afiyet olsun...

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Yarmalısı da yapılan yayla çorbası genelde pirinç ile tercih ediliyor. Türkiye’nin her yerinde yapılan ve bilinen yayla çorbası her damak zevkine hitap eden bir lezzette olmasıyla deneyenlerden tam not alıyor.

Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi! Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

SOSLU TAVUK TARİFİ

İftara ne yemek yapsam diye düşünenler için yumuşacık soslu tavuk tarifini deneyebilir. İçeriğindeki sosun lezzeti ve yumuşacık dokusuyla lokum gibi dağılan bu soslu tavuk tarifi, deneyenlerin mutlaka tarif defterine kaydettikleri bir tarif.

Ramazan sofralarına layık: Yumuşacık soslu tavuk tarifi! Ramazan sofralarına layık: Yumuşacık soslu tavuk tarifi!

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

7'den 70'e herkesin sevdiği, misafir sofralarının gözdesi olan pirinç pilavının en güzel tarifi merak ediliyor. Pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. İşte tane tane pirinç pilavı tarifi...

Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi! Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi!

KABAK SALATASI TARİFİ

Kabak salatası hem doyurucu hem de çok sağlıklı. Oldukça pratik bir şekilde yapılan kabak salatasını bol yoğurt ile servis edebilirsiniz. İddia ediyoruz bu tarif sofralarınızın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunacak.

Daha hafif bir lezzet yok: Kabak salatası tarifi Daha hafif bir lezzet yok: Kabak salatası tarifi

SAHİNE TATLISI TARİFİ

Hz. Peygamber Efendimiz'in döneminde genellikle Ramazan aylarında sahurda tüketilen sahine tatlısı, enerji aynı zamanda şifa deposu olarak biliniyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda hem kan şekerini düzenleyen hem de tatlı yerine tüketilebileceği konusunda önerdiği sahine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dönemi İslam mutfağında yer alıyordu.

Ramazan'a yakışır Peygamber Efendimizin en sevdiği sahine tatlısı tarifi! Ramazan'a yakışır Peygamber Efendimizin en sevdiği sahine tatlısı tarifi!

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Ramazan tavuk iftar Sahur pilav tarif yayla çorbası

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