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İki Avrupa ülkesinden 'Ukrayna' kararı! Silah göndermeyecekler

31.01.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya, Batı ülkeleri tarafından yapılan askeri yardımlara iki ülkeden itiraz geldi. Macaristan ve Avusturya'nın Ukrayna'ya silah yollamayacağı bildirildi. Konuya ilişkin konuşan Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, "Macaristan'ın duruşu net, çatışmaya silah göndermiyoruz çünkü tırmanmasını engellemek istiyoruz." dedi.

İki Avrupa ülkesinden 'Ukrayna' kararı! Silah göndermeyecekler

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, ülkesi ile Avusturya'nın, savaşı daha da tırmandırmamak için Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, başkent Budapeşte'de Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Szalay-Bobrovniczky, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını belirterek "Macaristan'ın duruşu net, çatışmaya silah göndermiyoruz çünkü tırmanmasını engellemek istiyoruz. Bu konuda Avusturya ile hemfikiriz. Tarafsız Avusturya da savaşa silah yollamıyor. Ama aynı zamanda her iki ülke de savaştan kaçanlara insani yardım sağlıyor." dedi.

Avusturyalı Bakan Tanner de Avrupa'nın güvenlik durumunu Ukrayna'daki gelişmelerin oluşturduğunu ve en büyük tehlikenin savaşın Avrupa'ya yayılması olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel olduğunu kaydeden Tanner, iki ülkenin askerlerinin 7 farklı misyonda ortak görev yaptığını sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Macaristan Ukrayna

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