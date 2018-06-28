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Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Selena Gomez, Rihanna, Beyonce, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski... Birçok ünlünün şu sıralar en moda kıyafeti gömlek elbise giymek. Jecquemus marka gömlek elbise giyen ünlüler derin göğüs dekolteli ultra mini elbiseye takmış durumda.

Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

Simon Porte Jacquemus sadece 28 yaşında olabilir ama moda endüstrisinde çoktan isim yapmış bir modacı.

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Emily Ratajkowski

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Kim Kardashian

Kendi kendini eğiten tasarımcı, geleneksel kuralları hiçe sayan yapısı ve kendine özgü kıyafet tasarımlarıyla tanınıyor.

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Yerli ve yabancı birçok ünlünün yakından takip ettiği modacı şu sıralar, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan beyaz derin göğüs dekolteli, ultra mini gömlek elbisesi tasarımıyla zirvede.

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Markanın tasarımcısının Instagram hesabından ‘La Bomba’ diye paylaştığı bu tasarımı şu an yok satıyor.

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Ünlülerin son trendi olan bu gömlek elbise 496 Dolar. Yani yaklaşık 2 bin 300 TL civarında…

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Anahtar Kelimeler:
Jecquemus gömlek moda

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