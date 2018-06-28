Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

Simon Porte Jacquemus sadece 28 yaşında olabilir ama moda endüstrisinde çoktan isim yapmış bir modacı.



Emily Ratajkowski



Kim Kardashian

Kendi kendini eğiten tasarımcı, geleneksel kuralları hiçe sayan yapısı ve kendine özgü kıyafet tasarımlarıyla tanınıyor.

Yerli ve yabancı birçok ünlünün yakından takip ettiği modacı şu sıralar, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan beyaz derin göğüs dekolteli, ultra mini gömlek elbisesi tasarımıyla zirvede.

Markanın tasarımcısının Instagram hesabından ‘La Bomba’ diye paylaştığı bu tasarımı şu an yok satıyor.

Ünlülerin son trendi olan bu gömlek elbise 496 Dolar. Yani yaklaşık 2 bin 300 TL civarında…