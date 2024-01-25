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    4. İki eşi olan adamdan inanılmaz hareket! İkinci eşinden çocukları yapıp yapıp ilk eşine getirdi... Boşanma davası açtı

    İki eşi olan adamdan inanılmaz hareket! İkinci eşinden çocukları yapıp yapıp ilk eşine getirdi... Boşanma davası açtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 13:18 | Son Güncelleme:
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    33 yaşındaki kadın, 61 yaşındaki eşiyle 10 yıl önce internet üzerinden tanıştıktan sonra evlenmişti. İsmi açıklanmayan çifti ilginç kılan durum ise adamın bir başka evliliğinin daha olmasıydı. İlk eşinin doğal yollarla çocuk sahibi olamaması üzerine adam taşıyıcı annelik yoluna karısını ikna etti. Sahte taşıyıcı annelik belgeleri sunan adam ikinci eşinden yaptığı 8 çocuğu ilk eşinin gibi gösterdi. Olay ülke gündemine yerleşti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Sichuan eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan kadın 10 yıl önce henüz 23 yaşındayken internetten tanıştığı bir adama aşık olup evlenmişti. Adamın yasal olarak bekar olduğunu söylemesinden sonra herhangi bir araştırma yapma gereği duymayan kadın 10 yıl boyunca evliliklerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ancak yıllar sonra işler bir anda karıştı. Çünkü adamın başka bir eşinin daha olduğu ortaya çıktı.

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    TAŞIYICI ANNE KARISI ÇIKTI

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    Doğal yollarla çocuk sahibi olmadıkları için ismi açıklanmayan adam eşinin taşıyıcı ane fikrini sundu. İkinci eşinden dünyaya gelen çocuklarının hepsini ilk eşinin gibi gösteren adam, 3'ü erkek ve 5'i kız olmak üzere 8 çocukları adına ABD'de taşıyıcı anneden doğduklarını gösteren sahte doğum belgeleri düzenledi.

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    Eşinin başka bir kadınla evli olduğunu öğrendikten sonra dünyası başına yıkılan kadın ise eski eşine ve ailesine nafaka davası açtı. Yerel raporlara göre, sekiz çocuğunun bakımına yardımcı olmak için ayda 22.165 sterlin (yaklaşık 848 bin 743 TL) istiyor. South China Morning Post'un haberine göre aile çocukları kadından geri istiyor aksi halde karşı dava açmaya hazırlanıyorlar.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin çok eşlilik taşıyıcı anne
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