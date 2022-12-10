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İki hafta önce boşanan Merve Boluğur ile Mert Aydın birlikte görüntülendi

10.12.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54 günlük evliliklerini 24 Kasım'da tek celsede bitiren Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını görünce soruları yanıtsız bırakan çiftten Boluğur'un eskisi gibi jelibon paylaşarak "Kumralım" yazması barışma iddiasını güçlendirdi.

İki hafta önce boşanan Merve Boluğur ile Mert Aydın birlikte görüntülendi

Oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, 2 Ekim'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre sorunlar yaşayan çift, evleri ayırdı. Fikir anlaşmazlıkları yaşayan ikili, 24 Kasım'da 53 günlük evliliklerini Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede bitirdi. Ayrılığa dayanamayan çift, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; boşandıktan sonra ikili, ayrılığa 2 hafta dayandı. Boluğur ve Aydın dün akşam bir mekanda buluşup zaman geçirdi. Restorandan birlikte çıkan ikili, kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Boluğur'un gerginliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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MERVE BOLUĞUR PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Çift, barışma iddiasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken Boluğur'un Instagram paylaşımları kafa karıştırdı. Eski eşine "Kumral jelibonum" diye seslenen Boluğur, dün akşam Aydın ile otururken peş peşe jelibon paylaşımları yaptı. İki adet jelibonu karşılıklı koyan Boluğur önce "Yeni tanıştılar" yazdı sonra da sarı bir jelibon paylaşarak "Kumralım" notunu ekledi.

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