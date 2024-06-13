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    4. İki işçi yüzleri ve elleri donmuş halde tavuk fabrikasında ölü bulundu! Ölümlerin sır perdesi aralanamadı

    İki işçi yüzleri ve elleri donmuş halde tavuk fabrikasında ölü bulundu! Ölümlerin sır perdesi aralanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 13:24
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    Birleşik Krallık'ın Norfolk bölgesindeki bir kümes hayvanları fabrikasında çalışan Jonathan Collins ve Neil Moon isimli iki işçi fabrikada donmuş halde bulundu. Polis ölümleri şüpheli olarak değerlendirirken ölümlerin nedenlerini araştırdığını ifade etti.

    İki işçi yüzleri ve elleri donmuş halde tavuk fabrikasında ölü bulundu! Ölümlerin sır perdesi aralanamadı

    Birleşik Krallık'ın Norfolk bölgesindeki bir kümes hayvanları fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Jonathan ve 49 yaşındaki Neil'in elleri ve yüzleri donmuş bir halde fabrikada cansız bedenlerinin bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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    Fabrikada haşere kontrolcüleri olarak görev yapan Collins ve Moon'un ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

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    Adli tabip yardımcısı Christopher Leach, Norfolk adli tabibi mahkemesinde, "Fabrikanın dış duvarı ile tren istasyonunun duvarı arasındaki dar bir alanda keşfedildiler. Her iki adamın da elleri ve yüzleri donmuştu ve yerde don belirtisi vardı" ifadelerini kullandı.

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    Birleşik Krallık tavuk ölüm
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