İki teknoloji devi güçlerini birleştirdi! Peki neden?

Google ve Samsung, geçen yılki Google I/O etkinliğinde akıllı saat alanında ortaklık kurduklarını duyurmuşlardı. İki dev şirket şimdi ise bir API (uygulama programlama arayüzü) olan Health Connect'i oluşturmak için ortaklık kurdu.

GOOGLE VE SAMSUNG ARASINDA HEALTH CONNECT ORTAKLIĞI

Aktarıldığı kadarıyla Health Connect, geliştiricilere kullanıcıların sağlık verilerini Android uygulamaları ve cihazları arasında senkronize etmeleri için bir araç seti sağlayan bir platform. Bu platformun ise kullanıcıların sağlık ve fitness verilerini birkaç farklı platformda takip etmelerini kolaylaştıracağı söyleniyor.

Google, 50'den fazla veri türünü destekleyen Health Connect ile birlikte kullanıcıların ne tür verileri ve hangi uygulamalarla paylaştıklarını tam olarak kontrol edeceklerini söylüyor.

Health Connect, şu anda tüm Android geliştiricilerinin erişebildiği açık bir beta sürümüne sahip. Sonbaharda ise kullanıma sunulacak.

Samsung Health, bu yıl içinde Health Connect'i benimseyecek.

