İnsanlık tarihin akışını değiştiren 10 kadın!

Kadınlar toplumun en değerli parçalarından biridir. “Yuvayı dişi kuş yapar” sözünden hareketle kadınlar toplumların oluşumunun mihenk taşıdır. Sizler için insanlık tarihine yön veren 10 güçlü kadını araştırdık.
Ukrayna’ya yapılan fetihlerden sonra İstanbul’a getirilerek saraya alınan Anastasia’nın hikayesinden söz edeceğiz. Hareme getirildikten sonra adı Hürrem olarak değiştirilen bu kadın devlet işlerinde etkin bir yol oynadı. Osmanlı İmparatorluğu’nda “kadınlar saltanatı” olarak isimlendirilen dönemi başlattığı kabul edilir. Osmanlı döneminde ilk kez bir cariyenin resmi nikahlı olarak sultanın karısı olmasıyla dikkatleri üzerine çeker. Kanuni’ye 5 evlat veren Hürrem Sultan tarihe geçti.
Katolik dünyasının en kutsal insanı olarak kabul edilen Rahibe Teresa, hayatını güçsüz ve bakıma muhtaçlara adayan ve Kalküta´da sadece kendi elleri ile 1000 kişiyi kurtaran biri olarak adını tarihe yazdırmayı başarmıştır.
Güzelliği tarih kitaplarını aşan Kleopatra güçlü kadın figürlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mısır’ın son hükümdarı olarak dönemin en güçlü iki ismi Sezar ve Marc Antony ile beraberliği sayesinde ülkesinin varlığını korumayı başardı.
Almanya’daki Yahudi Soykırımının simge isimlerindendir. 13 yaşında yazdığı günlüklerle Nazi zulmünü tüm dünyaya duyurmuştur.
1 Temmuz 1961 yılında aristokrat bir ailede doğan Diana Spencer, Galler Prensi Charles’in ilk eşiydi. Güzelliğiyle tüm ülkenin gönlünde taht kuran Diana’nın çocukları ise Cambridge Dükü William ve Sussex Dükü Henry’di. 36 yaşında sevgilisi Dodi Al Fayed’le paparazzilerden kurtulmak isterken trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Lady Di’nin hikayesi yıllar sonra bile hala anlatılıyor. Prenses Diana, özgür ruhunu ilk kez kraliyet ailesinde ortaya koymasıyla hatırlanıyor.
Radyoaktivite üzerine çalışmaları ile kimya tarihine adını yazdıran ünlü kimyacı Polonya asıllı bir Fransızdır. Element tablosundaki iki atomu keşfeden kadın kimyager, ilk çalışmalarını eşinin imzasıyla yayınlamak zorunda kalsa da sonraları değeri anlaşılmış ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.
Doğum kontrolü ve cinsel eğitimin devrimci savunucularındandır. ABD'de ilk doğum kontrol kliniği açmış ve kadınların kendi bedeni üzerindeki egemenliklerini sağlamayacak ilk pratik uygulamayı başlatmıştır. Yasal düzenlemeler için kampanyalar yapmış ve ömrünü kadının cinsel özgürlüğü için vakfetmiştir.
Atlantik'i geçen ilk kadın pilot. Kadınları uçak sürmek gibi karmaşık bir işi başaramayacağını düşünen erkeklere gereken cevabı vermiş ve ideallerini hayatıyla ödeyerek kadınlara altından kalkması güç bir miras bırakmıştır. Dünya turunu tamamlayamadan Pasifik üzerinde kaybolmuştur. Ancak aziz hatırası unutulmamıştır.
‘Demir Leydi’ lakaplı İngiltere'nin ilk kadın başbakanıdır. Thatcher, soğuk savaş boyunca ülkesinin gelişmesinde çok önemli rol oynadı.
Arjantin'in efsanevi First Lady'si Evita, ikinci eşi olduğu kocası Juan Perón'u işçi ve kadın hakları konusunda motive etmiştir. Kurduğu kadın partisi ile siyasete de girmiş, Eşinin yanında devlet başkan yardımcılığı yapmıştır. Resmen devlet başkanı olarak seçilmemesine rağmen 1952'de sadece 33 yaşında öldüğünde devlet töreni ile ebediyete uğurlanmıştır. Adına bestelenen Evita müzikali ile uluslararası ilgiye mazhar olmuştur. Arjantinli kadınlara kadıncılık konusunda güçlü bir miras bırakmıştır.
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