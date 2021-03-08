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İnsanlık tarihin akışını değiştiren 10 kadın!

Seray Üstün Seray Üstün 08.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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İnsanlık tarihin akışını değiştiren 10 kadın!

Devletlere yön veren, tek bir sözüyle imparatorlukları titreten, yaptıkları buluşlarla dünyayı güzelleştiren kadınlar, yüzyıllardır tarihin akışını değiştiriyor.

Kadınlar toplumun en değerli parçalarından biridir. “Yuvayı dişi kuş yapar” sözünden hareketle kadınlar toplumların oluşumunun mihenk taşıdır. Sizler için insanlık tarihine yön veren 10 güçlü kadını araştırdık.

HÜRREM SULTAN

hürrem sultan

Ukrayna’ya yapılan fetihlerden sonra İstanbul’a getirilerek saraya alınan Anastasia’nın hikayesinden söz edeceğiz. Hareme getirildikten sonra adı Hürrem olarak değiştirilen bu kadın devlet işlerinde etkin bir yol oynadı. Osmanlı İmparatorluğu’nda “kadınlar saltanatı” olarak isimlendirilen dönemi başlattığı kabul edilir. Osmanlı döneminde ilk kez bir cariyenin resmi nikahlı olarak sultanın karısı olmasıyla dikkatleri üzerine çeker. Kanuni’ye 5 evlat veren Hürrem Sultan tarihe geçti.

MOTHER TERESA

MOTHER TERESA

Katolik dünyasının en kutsal insanı olarak kabul edilen Rahibe Teresa, hayatını güçsüz ve bakıma muhtaçlara adayan ve Kalküta´da sadece kendi elleri ile 1000 kişiyi kurtaran biri olarak adını tarihe yazdırmayı başarmıştır.

KLEOPATRA

kleopatra

Güzelliği tarih kitaplarını aşan Kleopatra güçlü kadın figürlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mısır’ın son hükümdarı olarak dönemin en güçlü iki ismi Sezar ve Marc Antony ile beraberliği sayesinde ülkesinin varlığını korumayı başardı.

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ANNE FRANK

ANNE FRANK

Almanya’daki Yahudi Soykırımının simge isimlerindendir. 13 yaşında yazdığı günlüklerle Nazi zulmünü tüm dünyaya duyurmuştur.

PRENSES DIANA

PRENSES DİANA

1 Temmuz 1961 yılında aristokrat bir ailede doğan Diana Spencer, Galler Prensi Charles’in ilk eşiydi. Güzelliğiyle tüm ülkenin gönlünde taht kuran Diana’nın çocukları ise Cambridge Dükü William ve Sussex Dükü Henry’di. 36 yaşında sevgilisi Dodi Al Fayed’le paparazzilerden kurtulmak isterken trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Lady Di’nin hikayesi yıllar sonra bile hala anlatılıyor. Prenses Diana, özgür ruhunu ilk kez kraliyet ailesinde ortaya koymasıyla hatırlanıyor.

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MARIE CURIE

MARIE CURIE

Radyoaktivite üzerine çalışmaları ile kimya tarihine adını yazdıran ünlü kimyacı Polonya asıllı bir Fransızdır. Element tablosundaki iki atomu keşfeden kadın kimyager, ilk çalışmalarını eşinin imzasıyla yayınlamak zorunda kalsa da sonraları değeri anlaşılmış ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

MARGARET SANGER

MARGARET SANGER

Doğum kontrolü ve cinsel eğitimin devrimci savunucularındandır. ABD'de ilk doğum kontrol kliniği açmış ve kadınların kendi bedeni üzerindeki egemenliklerini sağlamayacak ilk pratik uygulamayı başlatmıştır. Yasal düzenlemeler için kampanyalar yapmış ve ömrünü kadının cinsel özgürlüğü için vakfetmiştir.

AMELIA EARHART

AMELIA

Atlantik'i geçen ilk kadın pilot. Kadınları uçak sürmek gibi karmaşık bir işi başaramayacağını düşünen erkeklere gereken cevabı vermiş ve ideallerini hayatıyla ödeyerek kadınlara altından kalkması güç bir miras bırakmıştır. Dünya turunu tamamlayamadan Pasifik üzerinde kaybolmuştur. Ancak aziz hatırası unutulmamıştır.

MARGARET THATCHER

DEMİR LEYDİ

‘Demir Leydi’ lakaplı İngiltere'nin ilk kadın başbakanıdır. Thatcher, soğuk savaş boyunca ülkesinin gelişmesinde çok önemli rol oynadı.

EVA PERON

EVA PERON

Arjantin'in efsanevi First Lady'si Evita, ikinci eşi olduğu kocası Juan Perón'u işçi ve kadın hakları konusunda motive etmiştir. Kurduğu kadın partisi ile siyasete de girmiş, Eşinin yanında devlet başkan yardımcılığı yapmıştır. Resmen devlet başkanı olarak seçilmemesine rağmen 1952'de sadece 33 yaşında öldüğünde devlet töreni ile ebediyete uğurlanmıştır. Adına bestelenen Evita müzikali ile uluslararası ilgiye mazhar olmuştur. Arjantinli kadınlara kadıncılık konusunda güçlü bir miras bırakmıştır.

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