İnsanlık tarihin akışını değiştiren 10 kadın!

Kadınlar toplumun en değerli parçalarından biridir. “Yuvayı dişi kuş yapar” sözünden hareketle kadınlar toplumların oluşumunun mihenk taşıdır. Sizler için insanlık tarihine yön veren 10 güçlü kadını araştırdık.

HÜRREM SULTAN

Ukrayna’ya yapılan fetihlerden sonra İstanbul’a getirilerek saraya alınan Anastasia’nın hikayesinden söz edeceğiz. Hareme getirildikten sonra adı Hürrem olarak değiştirilen bu kadın devlet işlerinde etkin bir yol oynadı. Osmanlı İmparatorluğu’nda “kadınlar saltanatı” olarak isimlendirilen dönemi başlattığı kabul edilir. Osmanlı döneminde ilk kez bir cariyenin resmi nikahlı olarak sultanın karısı olmasıyla dikkatleri üzerine çeker. Kanuni’ye 5 evlat veren Hürrem Sultan tarihe geçti.

MOTHER TERESA

Katolik dünyasının en kutsal insanı olarak kabul edilen Rahibe Teresa, hayatını güçsüz ve bakıma muhtaçlara adayan ve Kalküta´da sadece kendi elleri ile 1000 kişiyi kurtaran biri olarak adını tarihe yazdırmayı başarmıştır.

KLEOPATRA

Güzelliği tarih kitaplarını aşan Kleopatra güçlü kadın figürlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mısır’ın son hükümdarı olarak dönemin en güçlü iki ismi Sezar ve Marc Antony ile beraberliği sayesinde ülkesinin varlığını korumayı başardı.