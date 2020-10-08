İkili hayatı geride bırakan Sarah Keller ayda 100 bin sterlin kazanıyor

7 yıl boyunca gündüzleri polislik geceleri ise dominatrix olarak çalışan Alman Sarah Keller, polisliği bıraktı. Eski polis memuru dominatrix olmaya karar vermesini, çalışırken tanıştığı seks işçilerinden ve fahişelerden ilham aldığını söylüyor.

Sarah Keller, ilk olarak 2011'de bir arkadaşıyla birlikte Almanya Duisburg'da fetiş partisine katıldığını söyledi. O partiden sonra 7 yıl boyunca iki işi birlikte sürdürdü. Keller o günleri şöyle anlatıyor:

“Kendimi evde hissettim ve kesinlikle harika bir işti, ama bir şeyler eksikti. Hayatta bana gerçekten neşe veren şeyleri yapmak istedim. Özel hayatımda her zaman BDSM tutkum olmuştur. İnsanlara liderlik etmek ve güç kullanmak bana tatmin edici bir his veriyor."

Genç kadının bu gizli tutkusu isimsiz birinin polis karakolundaki iş arkadaşlarına gönderdiği fotoğraflar yüzünden açığa çıkmış. Fotoğraflar yayılınca arkadaşları tarafından dışlandığını söyleyen kadın, “Yaşam tarzımın çoğu meslektaşımınkinden giderek daha farklı hale geldiğini fark ettim.” diyor.

Bu olay sonrasında polislikten istifa eden Sarah Keller, dominatrix olarak çalışmaya başladı. Ayda 100 bin sterlin kazandığını söyleyen kadın, Instagram hesabından da bol bol paylaşım yapıyor.

