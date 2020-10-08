KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İkili hayatı geride bırakan Sarah Keller ayda 100 bin sterlin kazanıyor

İkili hayatı geride bırakan Sarah Keller ayda 100 bin sterlin kazanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Alman Sarah Keller gündüz polis memuru ve geceleri fetiş partilerinde dominatrix olarak çalışıyordu. Polisliği bırakan kadının aylık geliri ise 100 bin sterlin.

İkili hayatı geride bırakan Sarah Keller ayda 100 bin sterlin kazanıyor

7 yıl boyunca gündüzleri polislik geceleri ise dominatrix olarak çalışan Alman Sarah Keller, polisliği bıraktı. Eski polis memuru dominatrix olmaya karar vermesini, çalışırken tanıştığı seks işçilerinden ve fahişelerden ilham aldığını söylüyor.

Sarah Keller, ilk olarak 2011'de bir arkadaşıyla birlikte Almanya Duisburg'da fetiş partisine katıldığını söyledi. O partiden sonra 7 yıl boyunca iki işi birlikte sürdürdü. Keller o günleri şöyle anlatıyor:

“Kendimi evde hissettim ve kesinlikle harika bir işti, ama bir şeyler eksikti. Hayatta bana gerçekten neşe veren şeyleri yapmak istedim. Özel hayatımda her zaman BDSM tutkum olmuştur. İnsanlara liderlik etmek ve güç kullanmak bana tatmin edici bir his veriyor."

5b07e9c8b6b6841897070200-245264

Genç kadının bu gizli tutkusu isimsiz birinin polis karakolundaki iş arkadaşlarına gönderdiği fotoğraflar yüzünden açığa çıkmış. Fotoğraflar yayılınca arkadaşları tarafından dışlandığını söyleyen kadın, “Yaşam tarzımın çoğu meslektaşımınkinden giderek daha farklı hale geldiğini fark ettim.” diyor.

Bu olay sonrasında polislikten istifa eden Sarah Keller, dominatrix olarak çalışmaya başladı. Ayda 100 bin sterlin kazandığını söyleyen kadın, Instagram hesabından da bol bol paylaşım yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Doğum sonrası paylaştı!Doğum sonrası paylaştı!
Terazi burcu aylık burç yorumu Ekim 2020 Terazi burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Kullanılmış limonu hemen çöpe atmayın! Önce salataya sonra makineye...
Kullanılmış limonu hemen çöpe atmayın! Önce salataya sonra makineye...
Çürüyen domatesleri sakın çöpe atmayın! Elektrik, maske, konserve ve salça...
Çürüyen domatesleri sakın çöpe atmayın! Elektrik, maske, konserve ve salça...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozulmasını istemiyorsanız kurutucuya ASLA bunları koymayın
Makineniz bozulsun istemiyorsanız bunları ASLA koymayın
Böylesini daha önce duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Kimyasalı çöpe atın! İşte çamaşırı kar gibi bembeyaz yapacak doğal yöntem
Kimyasalı çöpe atın! Kar gibi bembeyaz yapacak
Ünlü kadınlar paylaştı! Doğumdan sonra nasıl görünüyorlar?
Doğum sonrası paylaştı!
Ev kadınlarının ortak derdi: Ütü neden su akıtır?
Ev kadınlarının ortak derdi: Ütü neden su akıtır?
Yıkadıktan sonra küçülen kazağınızı eski haline getirebilirsiniz
Yıkadıktan sonra küçülen kazağınızı eski haline getirebilirsiniz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.