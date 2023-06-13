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İkiz kardeşler kendileri gibi ikiz olan kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

13.06.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkizler Larissa ve Leticia Lazzarin kendileri gibi ikiz kardeş olan Lucas ve Filipe Orsato ile sevgili. Dörtlü sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Çiftlerin arasında bazen karışıklık yaşandığını dile getiren ikiz kardeşler, “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil” ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşler kendileri gibi ikiz olan kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Brezilya’da yaşayan çift yumurta ikizi kardeşler birbiriyle sevgili olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. TikTok’ta ilişkilerini paylaşan dörtlü kısa sürede viral olmayı başardı. 59 bin takipçiye ulaşan çiftler kimi zaman birbirlerini karıştırdıklarını ve bu durumun ilginç anlara neden olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİLER

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Brezilya’nın Toledo şehrinde yaşayan ikizler sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyadaki açıklamalarına “İkizlerin ikizlerle sevgili olma hikayesi” yazan çiftler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölüm çiftlerin birbirlerini nasıl ayırt ettiğini ve karışıklık durumlarında neler yaşandığını merak etti. İkiz kardeşlerden Larissa, “Erkek arkadaşımı tanıyabiliyorum ve kız kardeşim de kendi sevgilisini tanıyor. Ancak bazen kafamız gerçekten çok karışıyor” dedi.

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sosyal medya Brezilya ilişki sorunları

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