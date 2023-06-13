İkiz kardeşler kendileri gibi ikiz olan kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Brezilya’da yaşayan çift yumurta ikizi kardeşler birbiriyle sevgili olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. TikTok’ta ilişkilerini paylaşan dörtlü kısa sürede viral olmayı başardı. 59 bin takipçiye ulaşan çiftler kimi zaman birbirlerini karıştırdıklarını ve bu durumun ilginç anlara neden olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİLER

Brezilya’nın Toledo şehrinde yaşayan ikizler sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyadaki açıklamalarına “İkizlerin ikizlerle sevgili olma hikayesi” yazan çiftler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölüm çiftlerin birbirlerini nasıl ayırt ettiğini ve karışıklık durumlarında neler yaşandığını merak etti. İkiz kardeşlerden Larissa, “Erkek arkadaşımı tanıyabiliyorum ve kız kardeşim de kendi sevgilisini tanıyor. Ancak bazen kafamız gerçekten çok karışıyor” dedi.