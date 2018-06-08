İkizler Burcu Özellikleri

21 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğan kişilerin mensup olduğu İkizler burcunun gezegeni Merkür, grubu ise havadır. Uğurlu renkleri sarı ve turuncu olan İkizler üyelerinin uğurlu taşı ise akiktir. Onlara uğur getiren sayıları 5 ve 9 iken uğurlu günleri çarşambadır. İkizlerin en iyi anlaştığı burçlar Kova ve Terazi, geçinmekte güçlük yaşadıkları ise Aslan ve Başak burçlarıdır. İKİZLER BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Her işe yatkın ve çift karakterli bir burç olarak bilinen İkizlerin üyeleri hızlı düşünmelere ve çabuk hareket etmeleriyle tanınırlar. Biraz dengesiz bir yapıları da olduğu için şu an mutlu ve neşeli olsalar bile bir dakika sonra mutsuz olabilirler, dolayısıyla etraflarındaki insanlar zaman zaman onları anlamakta güçlük çekebilir. İletişim konusunda yetenekli olan İkizler burcu üyeleri akıl ve zekalarını da etkin bir şekilde kullanabilirler. Konuşma ve öğrenme alanındaki yeteneklerinin yanı sıra zekaları sayesinde mantık, entelektüellik, olayları idrak ve analiz etme, yargılama kabiliyeti gibi konularda da mahirdirler. Değişime yatkın oldukları için yeni fikirlere ve olaylara hızlı adapte olabilme, hızlı bir şekilde aksiyon alabilme, seyahate meyilli olma gibi özelliklere de sahiplerdir.

İyi iletişim yeteneklerine sahip oldukları için söyledikleri çoğu zaman anlaşılır olan İkizler üyeleri, eleştirilmekten yılmazlar ve nazik bir yapıları vardır. Çekingen, geveze, kararsız, hilebaz, kurnaz, bencil ve vefasız kişilikler karşısında kendilerini korumayı iyi becerirler. Güneş bu burçta çok iyi bir konumda olduğu için İkizler mensupları etraflarına yardım konusuna dikkat eder. Genelde bulundukları ortamın ilgi odağı olurlar ve etraflarında kendilerini iyi hissettiren, entelektüel insanların bulunmasını, bu insanlarla dostluk kurmak isterler. Liderlik yeteneğine sahip olan İkizler burçları, kişilikleri ve yaşam stilleri ile kendilerini kolayca ifade edebilirler. Neşeli yapılarını genelde korumaya çalışırlar ve endişeli oldukları zamanlarda bile gayretlerini kaybetmeden çalışmaya devam ederler. Bu gayretlerinin yanı sıra zekilerdir ve akıllı fikirlere sahiplerdir. Fakat bu kadar mantık yönleri ağır basmasına rağmen onların iflah olmaz romantikler olduklarını söylemek pek de yanlış olmaz. Hayalci yapıları asla ortadan kalkmaz.

Bu burcun üyelerine iyi bir teklif ya da çok haklı bir hüküm sunulsa bile bunları kolay kolay kabul edemezler. Hareketlerini mazur göstermeye ve kendi fikirlerini savunmaya devam ederler. Bununla beraber birçok ortama kolaylıkla adapte olabilirler ama onların bir gün siyah dedikleri şeye başka gün beyaz demeleri bazen etraflarındaki insanların sinirlerini bozabilir. İkizler üyeleri kolay kolay kin tutmazlar fakat bu duruma güvenip çok üstlerine gitmemek gerekir çünkü bir insanı bir defa kara listeye aldıktan sonra kolay kolay onunla eskisi kadar iyi olmazlar. Kıskanç bir yapıları vardır, sevdikleri şeyleri ve kişileri çok paylaşmak istemezler. İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İkizler mensupları güzel fiziğe sahip olurlar. Boyları uzundur, bedenleri alımlıdır, koyu kumral saçlara ve kahverengi gözlere sahiplerdir. Bunun yanı sıra kol ve bacakları da genelde uzun olur. Keskin gözleri olduğu için uzağı görme konusunda oldukça iyilerdir. İKİZLER BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İkizler burcunda olanlar yer yer hızlı düşünebildikleri için çabuk harekete geçebilirler. Bunun yanı sıra aynı anda birden fazla işle meşgul olabilmeleri onlar için önemi azımsanmayacak bir nimettir. Bu özellikleri sayesinde hem kişisel meselelerine, hem iş ile alakalı konulara hem de yakın ilişkilerine daha iyi zaman ayırabilir ve daha büyük bir tatmin yaratabilirler. İkizler üyeleri genelde yeni bir ortama girdiklerinde hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirler, o ortamın kırk yıllık mensubuymuş gibi sırıtmadan muhabbete devam edebilirler. Adapta olma konusunda yetenekli oldukları için zaman zaman çok karakterli ya da değişken karakterli olarak da tanınırlar.

Değişken karakterlerini görmek her daim mümkündür, zira onları bir dakika mutlu ve neşeli görürken bir dakika sonra mutsuz ve depresif görmek mümkün. Bu tip değişken yapıları yüzünden çevreleri tarafından yanlış anlaşılma ihtimalleri de yüksektir. Bir konuda eksik bilgi sahibi olsalar bile bunu gizleme konusunda ekstra bir yetenekleri vardır, bu eksikliği çok iyi saklarlar ve kulaktan dolma bilgileri bile o kadar güzel anlatırlar ki dinleyenler İkizler üyelerini o işin ustası zannederler. Pratik zeka sahibi olmaları onları insanların gözünde hem çekici hem de akıllı kılar. İkizler üyelerini tanımlayan sözcüklerden biri de bu yüzden “düşünüyorum” olabilir. Fakat bu kadar çok düşündükleri için yeni arayışlar içine girme ihtimalleri de yüksektir ve yeni arayışlar içerisinde oldukları için uzun soluklu çalışmalarda yer alamayabilirler, uzun süreçli işlerde sıkılıp yorulabilirler. Eğer İkizler mensupları kendilerini iyi eğitebilirlerse hoş ve zarif bir kişiliğe bürünüp hayatı hem kendilerine hem de etraflarındaki insanlara oldukça zevkli kılarlarken eğitimsiz kaldıkları durumda ise çekilmez bir yaşam sunmaya başlarlar. Kendi paralarını genelde tutumlu kullansalar bile başkalarının parasını kullanmak söz konusu olduğunda oldukça cömert ve israfçı bir tutum içerisine girebilirler.

İKİZLER BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ İkizle burçlarının en büyük olumsuz özellikleri dengesiz olmalarıdır. Ruh halleri ve karar alırken sergiledikleri tavırlar kısa süre içerisinde değişiklik gösterebildiği için bu durum bazen çevrelerindeki insanlar için büyük problem teşkil edebilir. Diğer taraftan şüpheci ve huzursuz yapıda olmaları partnerlerini rahatsız edebilir. Şüpheci yapıları yüzünden anlamsız kıskançlıklar ortaya çıkabilir ve bu durum gereksiz tartışmaların doğmasına sebep olabilir. İkizler burcu üyeleri genelde çok konuşan, tutarsız söylemlerde bulunmaya eğilimli kişiler oldukları için dikkatli davranmadıkları zamanlarda etraflarındaki insanların tepkilerini alabilirler. Zaman zaman sorumluluklarının farkında olmazlar, geveze olabilirler, yer yer şımarık davranabilirler. İKİZLER BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ İkizler kadınları genelde enerjik, hareketli ve neşe dolu olurlar. Böylesine güzel özelliklerinin yanı sıra en kafa karıştıran ve sinir bozan özellikleri ise kararsız olmalarıdır. Sürekli fikir değiştirmeleri ve karar alma konusundaki değişen tercihleri bazen çevrelerini sıkıntıya sokabilir. Onları anlamak her ne kadar zor olsa da tezcanlı olduklarını, hareketli yaşamayı sevdiklerini ve hem çekici hem de akıllı bir yapıları olduğunu söylemek mümkündür.

Seyahate çıkmak, yeni yerler keşfedip yeni insanlarla arkadaşlık kurmak gibi şeyler onlara zevk verir, farklı şeyler denemekten keyif alırlar. Birden çok işle eş zamanlı olarak meşgul olabilirler ve kendilerine vakit ayırmayı severler. Kısıtlanmaktan nefret eden İkizler kadınları maddi bağımsızlığa da önem verir ve emir almaktan asla hazzetmezler. İyi şartlar altında yaşamak için sürekli çaba gösterirler ve hayal kurmaktan asla vazgeçmezler. İkna kabiliyetleri yüksektir, bunu belki de etkili ve akıcı konuşmalarına borçlulardır. İkizler kadınları genelde zıt kutuplardan hoşlanmak yerine kendilerine benzeyen erkeklerle beraber olmak isterler. Monoton bir yaşam sevmedikleri için düzene tabi bir hayat süren erkeklere karşı his sahibi olmazlar. Adaptasyon konusunda iyi olukları için partnerlerinin de her ortama kolaylıkla uyum sağlayabilmesini tercih ederler. İKİZLER BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ İkizler erkekleri nazik, zeki, etkili konuşmayı becerebilen yapıları ve cazibeli duruşlarıyla ön plana çıkarlar. Bir problemle karşılaştıkları zaman onu kolaylıkla çözerler, pratik yeterlilikleri vardır. Değişken yapıları olduğu için onları anlamak zaman zaman zor olur. Çocuksu bir tavırları olduğu için de her daim ilgi beklerler, bir şeyi akıllarına koydukları zaman o şeyi kesinlikle gerçekleştirmek isterler.