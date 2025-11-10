Mynet Trend

Sultan Oğuz

İklim dostu olmak yeni bir statü simgesi mi?

Son Güncelleme:
İklim dostu olmak artık sorumluluk olmaktan öte görünür bir tercih haline gelmeye başladı. Giydiklerimiz veya kullandığımız eşyalar günümüzde doğrudan ya da dolaylı, iletişimde olduğumuz çevremize profil çizebilecekleri bir benlik sunuyor. Bu da bugünkü ele alacağımız çevreci olmanın bir statü göstergesi olup olmadığı konusunun önemli bir tartışma alanını oluşturuyor.

Çevreye olan duyarlılık günümüzde çoğu zaman bir benlik sunumu durumunda.

Günlük yaşamımıza eklemlenen bez çanta ya da karton ve cam pipet kullanımı gibi davranışlar doğa dostu bir tercih yapmanın yanında "ben farkındayım” demenin dolaylı bir yolu haline geldi ve bu doğa dostu imgelere rutinlerimizde yer vermek bazen o kadar da masum bir inançtan kaynaklanmıyor.

Bu iklim dostu trend sadece bireysel çapta değil, pek çok büyük marka da bunun farkında.

Özellikle de global ölçekli markalarda sıkça gördüğümüz “eko”, “organik”, “doğa dostu” etiketlerin pek de iddialarını gerçekleştirmediğini söylemek mümkün. Sürdürülebilirlik kampanyaları yaparken bir yandan yüksek karbon salımı yapan üretim modellerine devam eden markalar, çoğu zaman çevre dostu imajını greenwashing yöntemiyle bir pazarlama yöntemi olarak kullanıyor.

Bu açıdan tüketimin azalmaktan ziyade şekil değiştirdiğini görebiliriz.

Çevreyle dost yaşamanın özü aslında daha az tüketmekten geçiyor ama hepimizin de bildiği gibi günümüzde bu anlayışın tam tersi hakim. Bu yüzden organik ya da doğa dostu olarak yapılan tüketime teşvik de çoğu zaman alışverişe, vicdanı rahatlatan bir biçim kazandırıyor.

İzlediklerimize de tek boyutlu bakmamak gerekiyor.

Sosyal medya platformlarında tek parçayla yapılan çoklu kombinler, doğal içerikli ürünler ve sıfır atık mutfak gibi içeriklerin bir kısmı gerçekten de farkındalık yaratmak için üretiliyor olsa da bu türdeki paylaşımların çoğalmasındaki temel güdü izleyiciyi daha "yeşil" bir yaşama teşvik etmekten çok çevreye değer verdiği imajını yaratmakla birlikte daha fazla izlenme almak oluyor.

Peki ya gerçek iklim duyarlılığı neden bu kadar zor?

Cevabı aslında çok basit çünkü iklim dostu olmak seçimlerimizin ötesinde alışkanlıklarımızı da sorgulamayı gerektiriyor. Her hafta yeni bir trendin, yeni bir ürünün yeni bir merakın ortaya çıktığı günümüz şartlarında az tüketmek, yeniden kullanmak veya gereksiz alışverişten kaçınmak kolay değil çünkü yaşantımız buna göre ilerlemiyor. Bu yüzden çevreyi önemsesek dahi bu değer, bir statü simgesi olarak kabul edilip günlük yaşamda kimliğimizin bir yansıması olmaktan kurtulamıyor.

