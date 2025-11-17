Mynet Trend

YAZARLAR

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

İklim krizi kahve rutinimizi kaybetmeye neden olabilir mi?

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne daha enerjik uyanmamıza yardımcı olan kahveye yalnızca bir içecek değil milyonlarca insan için geçim kaynağı ve pek çok kültürün bir parçası olarak görmeliyiz. Peki ya iklim krizi kahve içmeyi bir lüks tüketim haline getirebilir mi?

Sultan Oğuz

Kahve tarımının gerçekleştiği bölgelerdeki iklim değişikliğine daha çok dikkat edilmesi gerek

İklim krizi kahve rutinimizi kaybetmeye neden olabilir mi? 1

Dünya genelinde kahve üretiminin önemli bir bölümü hassas iklime sahip alanlarda gerçekleştiriliyor. 2024’te olumsuz hava koşullarının kahve fiyatlarını yükselttiği ve üretimde azalma yaşandığı bildiren FAO'ya göre ise kahve üretimi yapılan bölgelerde ortalama sıcaklıkların ve yağışların dengesindeki değişiklikler kahvenin büyüme sürecini bozuyor ve bu da verimdeki düşüşe neden oluyor.

Aşırı hava olayları sadece miktarı değil kaliteyi de düşürüyor

İklim krizi kahve rutinimizi kaybetmeye neden olabilir mi? 2

İklimin etkisi verimi her anlamda düşürüyor ki tarım araştırma merkezleri, bu dönüşüm hakkında çekirdeklerin lezzet profilini değiştirdiğine yol açtığından bahsediyor. Bu kalite kaybı, sadece üretici gelirlerini ve kahve fiyatını doğrudan etkilemiyor, bu durumun gelecekte daha sık görülebileceği tehlikesini de gözler önüne seriyor.

Kahveyi etkileyen bir diğer faktör de zararlı böcekler ve hastalıklar

İklim krizi kahve rutinimizi kaybetmeye neden olabilir mi? 3

Saha çalışmaları ve bitki koruma raporlarına göre iklimin değişmesiyle birlikte kahve yaprağı pası gibi hastalıklardan kahve meyvelerine yuva yapan kahve meyvesi kurdu gibi böceklerin arttığı gözlemleniyor. Gün geçtikçe daha geniş bir alanı kaplayan bu durum başta, daha fazla ilaç ve iş gücü harcayan üreticiler olmak üzere tüketicilere de doğrudan yansıyan bir sorun haline geliyor.

Kahve fiyatlarında yaşanan fiyat artışı ileride daha da görünür hale gelebilir

İklim krizi kahve rutinimizi kaybetmeye neden olabilir mi? 4

Son dönemde görülen fiyat artışlarını iklim ve dolayısıyla üretime bağlı faktörlerin etkisiyle açıklamak mümkün. İklim kaynaklı rekolte düşüşlerinin yol açtığı daralma, araştırmalarda baskısının uzun süre sürmesinin kahvenin daha lüks bir alışkanlık haline gelmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Peki çözüm için neler yapılıyor?

İklim krizi kahve rutinimizi kaybetmeye neden olabilir mi? 5

Askında yeni olmayan bu soruna üreticilerden araştırma merkezlerine kadar pek çok kuruluş, kahvenin geleceğini korumak için çeşitli yöntemler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan projelerde öne çıkan konulardan bazıları ise gölgeleme, su yönetimi ve gelişmiş toprak koruma gibi tekniklerle verimi ve kaliteyi korumak oluyor.

Mynet'in Sesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepki çeken uygulama! Genel müdür reklamını yaptıTepki çeken uygulama! Genel müdür reklamını yaptı
Dünyanın en hayal kırıklığı yaşatan noktaları... Listede Türkiye'de var!Dünyanın en hayal kırıklığı yaşatan noktaları... Listede Türkiye'de var!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Kış ayrılmadan geçmeyen sorun: Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı?

Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı?

Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.