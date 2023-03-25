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  4. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medyadan paylaştı: 'Allahu Ekber deyip saldırdılar'

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medyadan paylaştı: 'Allahu Ekber deyip saldırdılar'

25.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, saldırıya uğradı. Eli sopalı kişiler tarafından darp edilen Kılıç, saldırganların "Allahu Ekber' deyip saldırdıklarını aktardı. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Kılıç, saldırganların evinin önünde beklediklerini ifade ederek 'Madımak gibi' dedi.

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medyadan paylaştı: 'Allahu Ekber deyip saldırdılar'

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün saldırıya uğradı. Kılıç, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurarak "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar" mesajını paylaştı.

"MADIMAK GİBİ"

Kılıç, ikinci paylaşımında ise saldırganların evinin önünde beklediğini söyleyerek "Madımak gibi" ifadelerini kullandı.

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İHRAÇ EDİLDİĞİ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

Cemil Kılıç, 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden geçen yılın aralık ayında ihraç edilmişti. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Kılıç, geçtiğimiz günlerde ise tekrar göreve döndüğü açıklamıştı.

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