İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medyadan paylaştı: 'Allahu Ekber deyip saldırdılar'

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün saldırıya uğradı. Kılıç, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurarak "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar" mesajını paylaştı.
Kılıç, ikinci paylaşımında ise saldırganların evinin önünde beklediğini söyleyerek "Madımak gibi" ifadelerini kullandı.
Cemil Kılıç, 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden geçen yılın aralık ayında ihraç edilmişti. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Kılıç, geçtiğimiz günlerde ise tekrar göreve döndüğü açıklamıştı.