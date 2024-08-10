İlk buluşma itirafı sosyal medyayı salladı! Tepkiler gecikmedi: "İğrenç tuvalet alışkanlığı yüzünden soğudum"

TikTok'ta 'raepaige' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Rachel Paige isimli bir kadın ilk buluşamada yaşadığı ilginç bir durumdan söz ederek sosyal medyanın gündemine yerleşti. Film izlemek için eve gittiklerini söyleyen Paige, "Evine varıyoruz ve beni odasına götürüyor. Yatağına oturuyorum ve sonra hemen banyoya gidiyor. Tuvalete gitmesi önemli değildi ama sonrası gerçekten kötüydü" dedi.

Kapıyı kapatmadan tuvaletini yaptığını söyleyen Paige, "Pantolonunu indirdi ve tuvalete oturdu. İlk buluşma için gerçekten çok kötü bir deneyimdi. İğrenç tuvalet alışkanlığı yüzünden soğudum" diye konuştu.

Tiktok kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk buluşmada olmaz, bu bir süre evli kalmak için yapılacak bir davranıştır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Üçüncü buluşmamızda banyoda hazırlanırken bir adam bana bunu yaptı" yorumunda bulundu.