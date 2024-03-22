'İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli' dedi! Tartışma yeniden alevlendi... "Kadınlar hazırlanmak için zaten para harcıyor"

Birleşik Krallık'ta yaşayan Elle McNamara isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında erkeklerin ilk buluşmada hesabı ödemesi gerektiğini söyleyerek viral oldu. Makyaj malzemelerinin tek tek ücretlerini söyleyen genç kadın, "Kadınlar hazırlanmak için zaten para harcıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının videosunu yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları videodaki maliyetlerin tüm makyaj paketi veya tüpü için geçerli olduğunu kullanılan miktarın önemli ölçüde daha az olduğunu vurguladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buna kesinlikle katılmıyorum çünkü biz makyaj yapmayı ve almayı seçiyoruz. Ve tek bir kullanım, satın almanın tamamına eşit değil" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Makyajın maliyeti, ürünün tamamının açılmamış olması, ardından aynı makyajın arkadaşlarla, etkinliklerle veya aileyle dışarı çıkmak için kullanılmasıdır. Bu kelimenin tam anlamıyla hiç mantıklı değil. 40 penilik fondöten kullanıp yemek parasını mı ödeyelim?" yorumunu yaptı.