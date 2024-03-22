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    4. 'İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli' dedi! Tartışma yeniden alevlendi... "Kadınlar hazırlanmak için zaten para harcıyor"

    'İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli' dedi! Tartışma yeniden alevlendi... "Kadınlar hazırlanmak için zaten para harcıyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 08:47
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    Sosyal medyada 'BambiDoesBeauty' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Elle McNamara isimli bir kadın ilk buluşmada erkeklerin para ödemesi gerektiğini söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kadınların buluşmaya hazırlanmak için masraf yaptığını dile getiren McNamara'nın paylaşımı kısa sürede kullanıcılar arasında viral olmayı başardı.

    Birleşik Krallık'ta yaşayan Elle McNamara isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında erkeklerin ilk buluşmada hesabı ödemesi gerektiğini söyleyerek viral oldu. Makyaj malzemelerinin tek tek ücretlerini söyleyen genç kadın, "Kadınlar hazırlanmak için zaten para harcıyor" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının videosunu yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları videodaki maliyetlerin tüm makyaj paketi veya tüpü için geçerli olduğunu kullanılan miktarın önemli ölçüde daha az olduğunu vurguladı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buna kesinlikle katılmıyorum çünkü biz makyaj yapmayı ve almayı seçiyoruz. Ve tek bir kullanım, satın almanın tamamına eşit değil" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Makyajın maliyeti, ürünün tamamının açılmamış olması, ardından aynı makyajın arkadaşlarla, etkinliklerle veya aileyle dışarı çıkmak için kullanılmasıdır. Bu kelimenin tam anlamıyla hiç mantıklı değil. 40 penilik fondöten kullanıp yemek parasını mı ödeyelim?" yorumunu yaptı.

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