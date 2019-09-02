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İlk dersinde eğitmen bayıldı, öğrenci uçağı tek başına indirdi

BBC BBC
02.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Batı Avustralya'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

İlk dersinde eğitmen bayıldı, öğrenci uçağı tek başına indirdi

Batı Avustralya'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

Max Sylvester adlı öğrenci, dersin başlamasından bir saat sonra pilotun fenalık geçirmesi üzerine kuleye imdat sinyali gönderdi.

'PİLOT ÜZERİME YIĞILDI'

Sonradan yayımlanan konuşma kayıtlarına göre Sylvester kuleye "Pilot üzerime yığıldı. Doğrultmaya çalışıyorum ama olmuyor" dedi.

Kuledeki görevli, Sylvester'a daha önce hiç Cessna tipi uçak kullanıp kullanmadığını sordu. Kuleye "Bu ilk dersim" diye yanıt veren Sylvester bir saat kadar havada kaldıktan sonra Jandakot Havalimanı'na uçağı indirmeyi başardı.

28 yaşındaki Sylvester'ın daha önce iki kez uçuş dersi aldığı fakat bu uçağa ilk kez bindiği ve hiç iniş denemesi yapmadığı belirtildi.

İniş sırasında havalimanında ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Eşinin de haberi aldıktan sonra havalimanına geldiği ve Sylvester'in inişini beklemeye başladığı belirtildi.

Robert Mollard adlı eğitmen hastaneye kaldırılırken uçuş okulunun sahibi Chuck McElwee, Sylvester'ın paniğe kapılmadan "mükemmel bir iniş yaptığını", uçağın hasar görmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
perth bayılma

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