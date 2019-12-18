HABER

İlk iş gününde aracı bu hale geldi! Başkent'te feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 03:18 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nden Yenimahalle istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınında Ertan Demir'in kullandığı taksiye arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle taksi refüje çıkarken otomobil de yol kenarına savrularak kaldırımdaki bir ağacı devirdi.

Kaza sonrası taksi sürücüsü Demir ile otomobilde bulunan Sedat Cimri yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın ardından otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişinin yaya olarak kaçtığını belirledi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

TAKSİNİN İLK İŞ GÜNÜYDÜ

Kazada ağır hasar gören taksiye ticari plakanın bugün takıldığı ve sıfır kilometre aracın ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi'nin Yenimahalle istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri yoğun sisin etkili olduğu bölgede yeni bir kazanın meydana gelmemesi için önlem alırken, araçlar olay yerinden çekici ile kaldırıldı. (AA)

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandıTem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı
Sakarya’da akıl almaz olay kameradaSakarya’da akıl almaz olay kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı

Ekipler maske takarak içeri girebildi!

Kütahya'da FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon!

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

Gazze'de 20 yıl sonra bir ilk! Şehre giriş yaptılar!

AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

AVM'de facia! Devrilen tonlarca ağırlıktaki vinç sonu oldu!

Çavuşoğlu Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Çavuşoğlu Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Trafik polislerince uygulama bölgesinde bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi

Polisler görüntüleri izler izlemez karakola çağırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.