"İlk ve Son" dizisinin 2. sezonu geliyor! Başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe üstleniyor... Yeni afişi paylaşıldı

BluTV dizisi 'İlk ve Son'un birinci sezonu 2021 yılında yayınlanmıştı ve başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin olduğu dizi "Deniz ve Barış" çiftinin toksik ilişkilerini anlatmıştı. İkinci sezonda ise dizi yeni karakterler ve yeni başrol oyuncularıyla geri dönüyor.

Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’un üstlendiği dizinin başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise, Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu gibi isimler yer alıyor.