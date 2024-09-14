Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. "İlk ve Son" dizisinin 2. sezonu geliyor! Başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe üstleniyor... Yeni afişi paylaşıldı

    "İlk ve Son" dizisinin 2. sezonu geliyor! Başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe üstleniyor... Yeni afişi paylaşıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 15:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Blu Tv'nin sevilen yapımlarından "İlk ve Son" dizisi ikinci sezonuyla seyircisiyle buluşmak için hazırlanıyor. İkinci sezonda Hazal Subaşı Nilüfer ve Ulaş Tuna Astepe'nin Cihan karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak dizi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolleri paylaştığı dizinin yeni sezonundan bir afiş yayınlandı.

    "İlk ve Son" dizisinin 2. sezonu geliyor! Başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe üstleniyor... Yeni afişi paylaşıldı

    BluTV dizisi 'İlk ve Son'un birinci sezonu 2021 yılında yayınlanmıştı ve başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin olduğu dizi "Deniz ve Barış" çiftinin toksik ilişkilerini anlatmıştı. İkinci sezonda ise dizi yeni karakterler ve yeni başrol oyuncularıyla geri dönüyor.

    Screenshot_1

    Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’un üstlendiği dizinin başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise, Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu gibi isimler yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

    Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

     Yine cinsel ilişki skandalı! Üniversite kampüsünün ortasında...

    Yine cinsel ilişki skandalı! Üniversite kampüsünün ortasında...

     Otobüste tuhaf anlar! Kıyafetsiz yolcu tepkilere neden oldu

    Otobüste tuhaf anlar! Kıyafetsiz yolcu tepkilere neden oldu

     Aldattığını öğrendiği kocasını sokak ortasında dövdü

    Aldattığını öğrendiği kocasını sokak ortasında dövdü

     Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

    Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Hazal Subaşı Ulaş Tuna Astepe
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Narin’in kaybolduğu gün yapılan bu paylaşım olay oldu!

    Narin’in kaybolduğu gün yapılan bu paylaşım olay oldu!

    Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

    Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

    Annesini öldürmesi için sevgilisini tetikçi olarak tuttu! 5 saat süre verdi

    Annesini öldürmesi için sevgilisini tetikçi olarak tuttu! 5 saat süre verdi

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına çamaşır suyu döktü

    Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına çamaşır suyu döktü

    Sadece erkekler gidiyor! 338 bin TL'lik inviza...

    Sadece erkekler gidiyor! 338 bin TL'lik inviza...

    Canlı canlı 4 metrelik timsaha yem oldu! Cansız bedeni saatlerce dişlerinin arasında kaldı

    Canlı canlı 4 metrelik timsaha yem oldu! Cansız bedeni saatlerce dişlerinin arasında kaldı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.