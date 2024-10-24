İlkokulda skandal! Okul müdürü 3 öğretmen cinsel tacizde bulundu: 'Motivasyon amaçlı' savunması pes dedirti... Müdürün sabıkası bir hayli kabarıkmış

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Axminster bölgesindeki bir ilkokulda müdür olarak görev Kevin Pratt görev saatleri içinde uygunsuz hareketlerde bulunduğu için görevinden uzaklaştırıldı. Müdürlük yaptığı okulda ismi açıklanmayan öğretmenler tarafından gelen şikayetler üzerine Pratt hakkında soruşturma başlatıldı.

HER ŞEYİ ANLATTILAR

Öğretmenlerden 3 tanesi Pratt'ın kendilerine yönelik cinse tacizde bulduğunu söyledi. Öğretmenler Pratt'ın kendilerine uygunsuz mesajlar ve fotoğraflar attığını belirtti. Bir öğretmen Pratt ile ilişkisi olduğunu ve okul sınırları içinde cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf etti. Hatta ikili arasındaki bir görüntülü görüşme sırasında Pratt'ın okuldaki ofisinde kendisini tahmin ettiği anlara da canlı şahit olduğunu söyledi.