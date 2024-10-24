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  4. İlkokulda skandal! Okul müdürü 3 öğretmen cinsel tacizde bulundu: 'Motivasyon amaçlı' savunması pes dedirti... Müdürün sabıkası bir hayli kabarıkmış

İlkokulda skandal! Okul müdürü 3 öğretmen cinsel tacizde bulundu: 'Motivasyon amaçlı' savunması pes dedirti... Müdürün sabıkası bir hayli kabarıkmış

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 15:46
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Birleşik Krallık'ın Axminster bölgesindeki bir ilkokulda müdür olarak görev Kevin Pratt, okuldaki öğretmenlere cinsel tacizde bulunma, okul arazisinde uygunsuz hareketler ve bir öğretmenle okul içinde cinsel birliktelik suçlamalarıyla görevinden men edildi. 37 yaşındaki Kevin Pratt, öğretmenlerine yönelik cinsel tacizini ise, "motivasyon amaçlı" diyerek savundu.

İlkokulda skandal! Okul müdürü 3 öğretmen cinsel tacizde bulundu: 'Motivasyon amaçlı' savunması pes dedirti... Müdürün sabıkası bir hayli kabarıkmış

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Axminster bölgesindeki bir ilkokulda müdür olarak görev Kevin Pratt görev saatleri içinde uygunsuz hareketlerde bulunduğu için görevinden uzaklaştırıldı. Müdürlük yaptığı okulda ismi açıklanmayan öğretmenler tarafından gelen şikayetler üzerine Pratt hakkında soruşturma başlatıldı.

HER ŞEYİ ANLATTILAR

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Öğretmenlerden 3 tanesi Pratt'ın kendilerine yönelik cinse tacizde bulduğunu söyledi. Öğretmenler Pratt'ın kendilerine uygunsuz mesajlar ve fotoğraflar attığını belirtti. Bir öğretmen Pratt ile ilişkisi olduğunu ve okul sınırları içinde cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf etti. Hatta ikili arasındaki bir görüntülü görüşme sırasında Pratt'ın okuldaki ofisinde kendisini tahmin ettiği anlara da canlı şahit olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Müdür Birleşik Krallık ilkokul
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