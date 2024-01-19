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    4. İlkokulda skandal! Yaşları 14 ila 16 arasında değişen öğrencileriyle ilişki yaşadı... Evine davet edip hediyeler verdi

    İlkokulda skandal! Yaşları 14 ila 16 arasında değişen öğrencileriyle ilişki yaşadı... Evine davet edip hediyeler verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 09:16 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky bölgesindeki bir ilkokulda görev yapan 38 yaşındaki Ellen Phillips, yaşları 14 ila 16 rasında değişen öğrencileriyle ilişki yaşamakla suçlandı. Öğretmeninin evinde düzenlediği partilere öğrencilerini davet ettiği ve onları hediyeler vererek susturduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Phillips'in görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir ilkokulda yaşanan olay ülke basınında kendisine geniş yer buldu. 38 yaşındaki Ellen Phillips isimli bir öğretmen yaşları 14 ila 16 arasında değişen erkek öğrencileri evine davet ederek cinsel birlikteliğe zorladığını itiraf etti. Mahkemede reşit olmayan kişilerle cinsel birliktelik yaşama ve rıza dışında ilişki suçlamalarıyla karşı karşıya kalan öğretmenin öğrencileri evinde toplayan alkollü partiler yaptığı da ifade edildi.

    SOSYAL MEDYADAN İKNA ETMİŞ

    38 yaşındaki Ellen Phillips ve öğrencileri arasındaki yasak ilişkiye ait ilk bilgiler 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir öğrencinin Facebook hesabına öğretmeni tarafından gönderilen müstehcen mesaj ile fotoğrafların bulunmasıyla ortaya çıktı.

    Phillips, en az 10 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Aynı zamanda 38 yaşındaki kadının öğretmenlikten ömür boyu men edildiği söylendi.

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