İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor! İşte ayrıntılar

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 25 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili, 15 Şubat'ta sona erdi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlamıştı.

HAFTADA 2 GÜN 12 SAAT YÜZ YÜZE EĞİTİM

1 Mart'tan itibaren ise tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek.

Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders şeklinde yüz yüze işlenecek. Diğer ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.

Yüz yüze eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.