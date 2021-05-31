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İlkokullar tam zamanlı açılacak mı? Kabine toplantısı öncesi dikkat çeken iddia

31.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 1 Haziran'da başlayacak yeni normalleşmeyi beklerken, bugünkü kritik kabine toplantısında okullarla ilgili çok önemli bir önerinin gündeme geleceği iddia edildi.

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı? Kabine toplantısı öncesi dikkat çeken iddia

Kontrollü normalleşmenin son günlerine girilirken, 1 Haziran'dan sonra yeni bir yol haritasının izleneceği duyuruldu. Alınacak yeni normalleşme kararları için tüm gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.

Saat 15.00'de yapılacak kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklayacak.

Hangi kararların alınacağı merak edilirken, gazeteci Nagehan Alçı toplantı öncesi aldığı son kulis bilgilerini yazdı.

İLKOKULLAR TAM ZAMANLI AÇILACAK MI?

Alçı, Habertürk'teki yazısında ilkokulların tam zamanlı açılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabinede öneride bulunacağını iddia etti.

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"Kabinenin tüm üyelerini yalvarıyorum" diyen Alçı, bunun çocuklar ve geleceğimiz için son şans olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı normalleşme
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şurda kalmış 1 ay. Notlar yüzünden öğrenciler zaten gelmez oldu. Okulu açıp öğrenci mi göreceksiniz.

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