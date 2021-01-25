İlyas Salman'dan olay yaratan sözler: Ahirete inanmıyorum, olsaydı cehennemi tercih ederdim!

Türk sinemasının usta oyuncularından bir tanesi olan ve rol aldığı filmlerde geniş bir hayran kitlesi edinen İlyas Salman son olarak YouTube’da yayınlanan bir programın konuğu oldu. Usta oyuncu “Ölüm korkunuz var galiba, değil mi?” sorusuna öyle yanıtlar verdi ki açıklamaları sosyal medyada olay yarattı. Şimdi usta oyuncu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İşte usta oyuncunun açıklamaları ve İlyas Salman’ın son hali...
Usta oyuncu Salman, “Ölüm korkunuz var galiba, değil mi?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
“Ölüm korkum var çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum, açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar 1 gün daha fazla yaşamak istiyorum. Sonumuz toprak. Cennet ile cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet ve cehennem olsaydı; buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kazanda ısınırdım diye düşünüyorum.”
“Korkmanızın tek sebebi bu galiba?” sorusuna ise şu cevapları verdi:
“Korkmamın tek sebebi o değil. Ben küçük çekirdek bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Eğer yaşasalardı 11 kardeş ediyorduk şimdi. Şu anda 3 kardeşiz. 8 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldü. Veremden, kıtlıktan, kırandan, boğmacadan, nezleden, gripten, kızamıktan, çiçekten, menenjitten öldüler. Bir tanesi benim gözümün önünde yandı kardeşlerimden bir tanesi. Yanışını gördüm. Annem köyde suya gitmişti, su getirmek için. Kapının arkasına bir taş koymuş, soba yanıyor. Sobaya uzandı kardeşim; eteği tutuştu, söndüremedim. O anki aklım yetmedi; üstüne bir şey örtüp de söndürmeye. Onun için çok arabesk olacak ama kardeşlerimden dolayı acı içinde geçmiş bir yaşantım var. Elimden gelmedi, kurtaramadım açık söylemek lazımsa.
Fakat şöyle bir şey var, bizim köylerimizde 1980’lere, 1985’lere kadar doğan çocukların yüzde 27’si 0 ile 2,5 yaş arasında yoksulluk hastalıklarından ölüyorlardı. Şimdi Bostancı’ya bakıyorsun. Ben Bostancı’da 50 yıla yakındır oturuyorum. Bostancı’da hiçbir çocuk ölmüyor. 2 tane çocuk ölmüş 0 ile 2,5 yaş arasında. Biri annesinin kucağında minibüsün altında kalmış, biri de prematüre doğmuş, erken doğum, öyle ölmüş. Allah’ın Bostancı’da köşkü mü var. Bostancı’yı koruyor da bizi koruyamıyor.”
14 Şubat 1954 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde dünyaya gelen Salman, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra yönetmenlik de yaptı. Aslen Arguvanlı olan Salman, bu ilçenin Asar mahallesi nüfusuna kayıtlı. Uzun seneler boyunca canlandırdığı Kürt tiplemeleri sebebiyle Kürt olduğu kabul edildi ancak 2007 senesinde yazdığı kitabında Türkmen Alevisi olduğunu açıkladı.
Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nden mezun olan Salman, Konservatuvar’da eğitim gördüğü sırada son sınıftayken okulunu bıraktı. Oyunculuğa ise İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile adım attı. Uzun seneler boyunca, sinemada canlandırdığı köylü tiplemeleriyle ünlendi. Oyunculuğun yanı sıra Salman’ın yönetmenlik yaptığı iki sinema filmi de bulunuyor. Farklı tarzlarda şiirleri ve türkü albümleri bulunan Salman, Ankara Birlik Tiyatrosu’nda 1997 yılında 2000 yılına dek sahne aldı. En son Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinin bir araya geldiği Kırmızı Beyaz adlı bir kitabı çıktı.
Sol görüşlü olduğu bilinen Salman, Türkiye Komünist Partisi’nin Kartal’da düzenlediği 1 Mayıs mitingine katıldı. Aynı zamanda Türksolu dergisinde yazdı. İlyas Salman’ın eşi ise Gülser Salman’dır. Çiftin Devrim isminde bir kızı, Temmuz Ali isminde de bir oğlu bulunuyor. İlyas Salman filmleri arasında ise Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Sultan, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Banker Bilo, Çirkinler de Sever, Çiçek Abbas, Fakir Milyoner, Arap Bilo, Kınalı Hanzo, Sis ve Gece ve Gece gibi filmler yer alıyor.
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