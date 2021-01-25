İlyas Salman'dan olay yaratan sözler: Ahirete inanmıyorum, olsaydı cehennemi tercih ederdim!

Türk sinemasının usta oyuncularından bir tanesi olan ve rol aldığı filmlerde geniş bir hayran kitlesi edinen İlyas Salman son olarak YouTube’da yayınlanan bir programın konuğu oldu. Usta oyuncu “Ölüm korkunuz var galiba, değil mi?” sorusuna öyle yanıtlar verdi ki açıklamaları sosyal medyada olay yarattı. Şimdi usta oyuncu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İşte usta oyuncunun açıklamaları ve İlyas Salman’ın son hali...

“CEHENNEMİ TERCİH EDERDİM”

Usta oyuncu Salman, “Ölüm korkunuz var galiba, değil mi?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Ölüm korkum var çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum, açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar 1 gün daha fazla yaşamak istiyorum. Sonumuz toprak. Cennet ile cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet ve cehennem olsaydı; buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kazanda ısınırdım diye düşünüyorum.”

“KARDEŞİMİN YANIŞINI GÖRDÜM”

“Korkmanızın tek sebebi bu galiba?” sorusuna ise şu cevapları verdi: