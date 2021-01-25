MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlyas Salman'dan olay yaratan sözler: Ahirete inanmıyorum, olsaydı cehennemi tercih ederdim!

İlyas Salman'dan olay yaratan sözler: Ahirete inanmıyorum, olsaydı cehennemi tercih ederdim!

25.01.2021 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta oyuncularından İlyas Salman, konuk olduğu, YouTube’da yayınlanan programda çok özel açıklamalar yaptı. Sözleri olay olan usta oyuncu ile ilgili İlyas Salman kimdir araştırmaları başladı. Salman, programda kendisine yöneltilen sorularda ölüm korkusuyla ilgili de açıklamalar yaptı. Peki, İlyas Salman kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasının usta oyuncularından bir tanesi olan ve rol aldığı filmlerde geniş bir hayran kitlesi edinen İlyas Salman son olarak YouTube’da yayınlanan bir programın konuğu oldu. Usta oyuncu “Ölüm korkunuz var galiba, değil mi?” sorusuna öyle yanıtlar verdi ki açıklamaları sosyal medyada olay yarattı. Şimdi usta oyuncu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İşte usta oyuncunun açıklamaları ve İlyas Salman’ın son hali...

ilyas salman

“CEHENNEMİ TERCİH EDERDİM”

Usta oyuncu Salman, “Ölüm korkunuz var galiba, değil mi?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Ölüm korkum var çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum, açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar 1 gün daha fazla yaşamak istiyorum. Sonumuz toprak. Cennet ile cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet ve cehennem olsaydı; buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kazanda ısınırdım diye düşünüyorum.”

banker bilo

“KARDEŞİMİN YANIŞINI GÖRDÜM”

“Korkmanızın tek sebebi bu galiba?” sorusuna ise şu cevapları verdi:

“Korkmamın tek sebebi o değil. Ben küçük çekirdek bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Eğer yaşasalardı 11 kardeş ediyorduk şimdi. Şu anda 3 kardeşiz. 8 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldü. Veremden, kıtlıktan, kırandan, boğmacadan, nezleden, gripten, kızamıktan, çiçekten, menenjitten öldüler. Bir tanesi benim gözümün önünde yandı kardeşlerimden bir tanesi. Yanışını gördüm. Annem köyde suya gitmişti, su getirmek için. Kapının arkasına bir taş koymuş, soba yanıyor. Sobaya uzandı kardeşim; eteği tutuştu, söndüremedim. O anki aklım yetmedi; üstüne bir şey örtüp de söndürmeye. Onun için çok arabesk olacak ama kardeşlerimden dolayı acı içinde geçmiş bir yaşantım var. Elimden gelmedi, kurtaramadım açık söylemek lazımsa.

banker bilo

Fakat şöyle bir şey var, bizim köylerimizde 1980’lere, 1985’lere kadar doğan çocukların yüzde 27’si 0 ile 2,5 yaş arasında yoksulluk hastalıklarından ölüyorlardı. Şimdi Bostancı’ya bakıyorsun. Ben Bostancı’da 50 yıla yakındır oturuyorum. Bostancı’da hiçbir çocuk ölmüyor. 2 tane çocuk ölmüş 0 ile 2,5 yaş arasında. Biri annesinin kucağında minibüsün altında kalmış, biri de prematüre doğmuş, erken doğum, öyle ölmüş. Allah’ın Bostancı’da köşkü mü var. Bostancı’yı koruyor da bizi koruyamıyor.”

ilyas salman

İLYAS SALMAN KİMDİR?

14 Şubat 1954 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde dünyaya gelen Salman, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra yönetmenlik de yaptı. Aslen Arguvanlı olan Salman, bu ilçenin Asar mahallesi nüfusuna kayıtlı. Uzun seneler boyunca canlandırdığı Kürt tiplemeleri sebebiyle Kürt olduğu kabul edildi ancak 2007 senesinde yazdığı kitabında Türkmen Alevisi olduğunu açıkladı.

ilyas salman

Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nden mezun olan Salman, Konservatuvar’da eğitim gördüğü sırada son sınıftayken okulunu bıraktı. Oyunculuğa ise İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile adım attı. Uzun seneler boyunca, sinemada canlandırdığı köylü tiplemeleriyle ünlendi. Oyunculuğun yanı sıra Salman’ın yönetmenlik yaptığı iki sinema filmi de bulunuyor. Farklı tarzlarda şiirleri ve türkü albümleri bulunan Salman, Ankara Birlik Tiyatrosu’nda 1997 yılında 2000 yılına dek sahne aldı. En son Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinin bir araya geldiği Kırmızı Beyaz adlı bir kitabı çıktı.

ilyas salman

Sol görüşlü olduğu bilinen Salman, Türkiye Komünist Partisi’nin Kartal’da düzenlediği 1 Mayıs mitingine katıldı. Aynı zamanda Türksolu dergisinde yazdı. İlyas Salman’ın eşi ise Gülser Salman’dır. Çiftin Devrim isminde bir kızı, Temmuz Ali isminde de bir oğlu bulunuyor. İlyas Salman filmleri arasında ise Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Sultan, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Banker Bilo, Çirkinler de Sever, Çiçek Abbas, Fakir Milyoner, Arap Bilo, Kınalı Hanzo, Sis ve Gece ve Gece gibi filmler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
İç çamaşırlı pozlar! 'İtirazı olanlar belediyeye...'İç çamaşırlı pozlar! 'İtirazı olanlar belediyeye...'
Her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyor Her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
sanatı kadarda karakteride başarılı olsaydı keşke
sonuna kadar haklı .bu adamı diyanetin başına koyun insanlar gerçek anlamda ibadet etmediyse bir şey bilmiyorum.
İYİCE BUNADI...

En Çok Okunan Haberler

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Justin Bieber tutuklandığı dönem neler yaşadığını anlattı

Tutuklandığı dönemle ilgili itirafı olay oldu

Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı

Zeynep Tokuş yine olay oldu! Eşiyle öyle bir şey yaptı ki...

Özgün Uğurlu: Doğanın tadını çıkardık

'Doğanın tadını çıkardık'

Deniz Akkaya iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

İç çamaşırlı pozlar! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

Victoria Silvstedt güneşin tadını çıkardı

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.