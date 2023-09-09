İmamoğlu'na sürpriz rakip kulisleri hareketlendirdi! "Bugünlerde konuşuluyor, Erdoğan ile görüşmüşler"

2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere 7 aydan az süre kaldı. Türkiye olası ittifak senaryolarını ve başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkanlığına aday olacak isimleri konuşmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

Siyasi çıkışlarıyla adından sıkça söz ettiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan CHP'de 'değişim' gerçekleşmesi gerektiğini savunurken belediye başkanlığına tekrar aday olacağının sinyallerini de verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun başarı olduğu düşüncesini dile getiriyor.

AK PARTİ'DE KONUŞULAN İSİMLER...

AK Parti de yerel seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. Anketler de yaptırıldığı konuşulurken şimdiye dek AK Parti'nin olası İBB adayları arasında Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca, Hilmi Türkmen ve Osman Nuri Kabaktepe'nin isimleri geçti.

SÜRPRİZ İSİM KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Bu sırada sürpriz bir isim daha kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in aktardığına göre; AK Parti'nin İBB adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i göstereceği kulislerde dillendiriliyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞLER"

Ayrıca Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya da Fatma Şahin ismini gündeme getirip "Ben Fatma Şahin ismini duydum. Bugünlerde konuşuluyor. Gaziantepli isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş" ifadelerini kullandı.