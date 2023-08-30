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İmamoğlu'ndan Akşener'e ilk yanıt geldi! Adaylık sorusuna yanıtı da dikkat çekti... "Neyi çözmedik ki?"

30.08.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği "Ben onların Türk milletinin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri geniş yankı uyandırdı. Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine ilk yorum geldi. İmamoğlu, İBB adaylığı hakkında da önemli bir mesaj verdi.

İmamoğlu'ndan Akşener'e ilk yanıt geldi! Adaylık sorusuna yanıtı da dikkat çekti... "Neyi çözmedik ki?"

İstanbul'da Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı’nın Eminönü-Cibali İstasyonu bugün açıldı. Açılışta konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YOLA ÇIKTIM"

İBB başkanlığına aday olup olmayacağı sorulan İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Yola çıktığımı ifade edebilirim, ‘adayım’ demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin, nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur."

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AKŞENER'İN SÖZLERİNE İLK YANIT

İmamoğlu, Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözlerinin sorulması üzerine "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi.

"NEYİ ÇÖZMEDİK Kİ?"

"Akşener ile her zaman görüşüyoruz" diyen İmamoğlu, açıklamalarına "Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. 2019’da ittifakla bir seçim kazandık. Bu dönemi hayırlısıyla bitirelim, ondan sonrası çözülür, neyi çözmedik ki?" sözlerini de ekledi.

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