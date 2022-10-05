İmamoğlu'ndan Bakan Nebati'ye 'metro' tepkisi! Çok konuşulan sözlerini hatırlattı: "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs"

Bakan Nebati, geçen hafta Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'ndeki konuşması sırasında birçok terimi uzun bir cümlede kullandığı cümlesiyle gündemdeki yerini koruyor. Bazı kesimlerin tepkisini toplayan sözlerle ilgili Bakan Nebati "Konuşurken hangi dili kullanacağımızı çok iyi biliriz" yanıtını vermişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise Bakan Nebati'ye Ataşehir-Göztepe metrosunun tamamlanması için imzayı atması çağrısında bulunurken o sözleri anımsattı.

"KREDİ BULDUK, BAKAN İMZAYI ATMIYOR"

İmamoğlu paylaşımına "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan" sözleriyle başladı.

"Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk" diyen İmamoğlu, "Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında "İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok" ifadelerine yer veren İmamoğlu, şu şekilde sonlandırdı:

"ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH"



