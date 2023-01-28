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İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bilecik'e başka bir şey için geldim'

28.01.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu'daki şehir ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Bilecik'te olan İmamoğlu, vatandaşlara seslendi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Bilecik'e başka bir şey için geldim. Haysiyet mücadelesi için, adaletsizliğe karşı buradayım. Milletin iradesine karşı duranlara karşı durmak için buradayım" dedi.

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bilecik'e başka bir şey için geldim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki gezisinin bugünkü adresi Bilecik oldu. Daha önce Kastamonu ve dün de Bursa'da bulunan İmamoğlu, Bilecik'te vatandaşlara seslendi. "Bilecik'e başka bir şey için geldim" diyen İmamoğlu, "Haysiyet mücadelesi için, adaletsizliğe karşı buradayım. Milletin iradesine karşı duranlara karşı durmak için buradayım" dedi.

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İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Esnafımızı gezdik, Bilecik'te olmanın keyfini yaşıyoruz. Bilecik özel bir şehir; şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun filizlendiğini yer, aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızın umutla başladığı yer. Tabiri caizse güçlü tohum burada atıldı.

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"BAŞKA BİR ŞEY İÇİN GELDİM"

Bilecik'e başka bir şey için geldim. Haysiyet mücadelesi için, adaletsizliğe karşı buradayım. Milletin iradesine karşı duranlara karşı durmak için buradayım. 31 Mart'ta dedim ya ben hak yemem, hakkımı da yedirmem. 86 milyon insanımızla, hiçbir insanımızın, kurumun, milletin iradesinin asla ve asla yedirilmeyeceğini, bir avuç insana ve bugünün rejimindeki o tek kişinin ağzından çıkan lafla yönetilme anlayışına, yargıyı ve siyaseti silahı gibi kullanmaya çalışanlar ne diyeceğiz, 'Yeter, söz milletin' diyeceğiz. Hep birlikte bunu başaracağız. Memleketimize tek bir gün bile adaletsizlik yaşatılmasın.

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"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILI MİLLETİMİZE İYİ GELECEK"

Mayıs'a az bir süre kaldı. Bu coşkunuzu devam ettirin, adaletsizliğe karşı dik durun. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı milletimize iyi gelecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz için başaracağız. Ne demiştik, demeye devam ediyoruz, her şey çok güzel olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bilecik istanbul büyükşehir belediyesi

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