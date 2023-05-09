İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylarda 'FETÖ' detayı! Bakan Soylu: Kafamızı karıştıran sadece bir kişi var

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için son viraja girerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitingde yaşanan taşlı saldırı gündem yarattı. Büyük tepki çeken olaylar sonrası soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaylara karıştığı belirlenen 21 kişiden 16'sının gözaltına alındığını açıkladı.

BAKAN SOYLU: "GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ KAFAMIZI KARIŞTIRDI"

TV Net yayınına katılan Soylu, soruşturmaya dair şu bilgileri paylaştı: "Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş."

Bu şekilde bir mitingin provokasyona açık olduğunu aktaran Soylu, polislerin olaya müdahale etmediği söylemlerinin yalan olduğunu söyledi.

15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü, olaya karışanların tespitinin de devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Pazar günü Erzurum'daydı.

Miting başlayacağı sırada bir grup İmamoğlu'nun bulunduğu otobüse taşlarla saldırdı.

İmamoğlu, taşlardan korumaların açtığı şemsiyeyle korundu ancak mitinge katılanlardan yaralananlar oldu. Otobüsün de camları kırıldı.

Saldırıya hem iktidar hem de muhalefetten tepkiler geldi.

Taşlı saldırı, İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışmaya da yol açtı.

Soylu, miting için ilçe seçim kurulundan izin alınmadığını,

İmamoğlu'nun programının esnaf ziyareti olarak planlandığını söyledi.

(DHA-AA)

