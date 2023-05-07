Soylu'dan İmamoğlu'na Erzurum tepkisi: İmamoğlu'nun kendisi provokatördür

Türkiye seçimlere giderken son pazarını yaşarken siyasi arenada yaşananlar gerilimi artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da konuşurken bir grup taşlı saldırıda bulundu. İmamoğlu mitingi yarıda keserek bölgeden uzaklaştırıldı. İmamoğlu'nun otobüsünün camları atılan taşlardan dolayı kırıldı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİ

Kısa sürede gündem olay saldırıyla ilgili Millet İttifakı üyesi partilerin genel başkanları ve Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan tepki geldi.

Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür



Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 7, 2023

SOYLU'DAN SERT AÇIKLAMA

Konuyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert ifadeler kullandı. Soylu paylaşımına, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım." notunu düştü.

BİR AÇIKLAMA DA SEKMEN'DEN

Gergin dakikaların ardından bir açıklama da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den geldi. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulacağını belirten Sekmen, "Esnaf ziyaret için izin aldılar. Orası miting alanı değil. İmamoğlu işini gücünü bırakmış Erzurum’a geliyor. Elazığ’daki deprem sonrası da Erzurum’a gelip kayak yapmıştı. Burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz." dedi.





