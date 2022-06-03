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İmamoğlu'nun oyları düştü, Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş o ankete damga vurdu! Seçim anketindeki sonuçlar çok konuşulacak

03.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde erken seçim tartışmaları sürerken seçim anketleri de bir yandan çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor. MAK Araştırma, Gezici Araştırma ve KONDA'nın ardından bir seçim anketi de Avrasya Araştırma tarafından yapıldı. Avrasya'ya göre Ekrem İmamoğlu'nun oyları Karadeniz gezisi sonrası düştü. Kılıçdaroğlu'nda ise yükseliş var. İşte son seçim anketindeki dikkat çekici sonuçlar...

İmamoğlu'nun oyları düştü, Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş o ankete damga vurdu! Seçim anketindeki sonuçlar çok konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 Haziran'ında yapılacak. Bu seçim tarihinin öne alınacağı ve 2022 Kasım'da yapılacağı da iddialar arasında. Avrasya Araştırma tarafından yapılan ankette Mansur Yavaş, Millet İttifakı içerisinde konuşulan diğer isimlere göre önde görünüyor. Karadeniz gezisiyle tartışmaların hedefinde olan Ekrem İmamoğlu'nun oyu ise düştü.

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MANSUR YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU'NUN OYLARI DİKKAT ÇEKTİ!

Avrasya Araştırma tarafından yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Millet İttifakı adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş yüzde 44,1, Ekrem İmamoğlu yüzde 44,3, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 42,8 oy aldı.

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YÜZDE 44,1 'MANSUR YAVAŞ' DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın aday gösterilmesi durumunda oy oranı yüzde 44,1, Erdoğan'ın ise yüzde 33,2. Karasızların oy dağılımı sonrasında Yavaş'ın oy oranı toplam yüzde 51,7, Erdoğan'ın ise toplam yüzde 38,3.

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EKREM İMAMOĞLU'NA 'OY VERİRİM' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 44,3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi durumunda oy oranı yüzde 44,3, Recep Tayyip Erdoğan ise oy oranı yüzde 33,5. Kararsızların oy dağılımı sonrasında İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 53, Erdoğan'ın ise yüzde 39,2.

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Anket ile birlikte İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde yaşanan Nagehan Alçı krizi sonrasında yüzde 0.2 oy kaybettiği ortaya çıktı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANI YÜZDE 42,8

Millet İttifakı'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda oy oranı yüzde 42,8, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 34 oldu. Kararsızların dağılımı sonrasında Kılıçdaroğlu yüzde 51,5, Erdoğan yüzde 39,1 oldu.

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