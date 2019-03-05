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İnanılmaz ama gerçek gelinlerin makyajla gelen değişimi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Her düğünün en önemli detayı kuşkusuz gelinin görünüşüdür. Gelinliği, saçı ve makyajıyla ön planda olan gelinler, bu kritik günde daha güzel ve çekici olmayı makyaj uzmanlarının da katkısıyla farklı kılabiliyorlar.

Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan güzellik sanatçısı Arber Bytyqi, gelinlerin makyaj dönüşümlerini Instagram hesabında paylaşıyor. Ve ortaya çarpıcı görüntüler çıkıyor.

Gelinlerin makyajdan öncesi ve sonrası

Her gelinin kendi stili ve kişiliği olduğu da makyaj görünümlerine yansıyor. Kimi doğal makyajı tercih ederken, kimi gösterişli olmayı seviyor.
Bored Panda web sitesine konuşan makyaj sanatçısı, çok küçük yaşlarda bebeklerine makyaj yaptığını bu yüzden makyaj sanatçısı olacağını o zamanlarda bildiğini söylüyor.
Erkek olduğu için güzellik sektöründe çalışmasına ilk zamanlarda ailesi tarafından önyargılı bakıldığını ifade eden Arber, ''Makyaj sanatçısı olmak istiyordum ancak erkeklerin bu sektörde çalışması o zamanlarda tabu olarak görülüyordu. Bu yüzden lisans eğitimimi ekonomi üzerinde yaptım ancak okul bittikten sonra hayalini kurduğum işi yapmaya başladım'' diye konuşuyor.

BİR YIL İÇİNDE BİNDEN FAZLA MAKYAJ

BİR YIL İÇİNDE BİNDEN FAZLA MAKYAJ
Müşterilerine önce ne tür makyajdan hoşlandıklarını soran güzellik uzmanı, daha sonra gelinlik tasarımına ve müşterilerinin isteklerine göre makyaj yapımına başlıyor. Bir yılda binden fazla geline makyaj yapıldığını söyleyen Arber, makyajın yüz için mücevher olduğunu vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
gelin makyajı Arber Bytyqi

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