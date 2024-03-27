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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü pavyon dansı kurslarını duyunca... Tepkisi gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 13:05
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi büyük ses getirdi. Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri çok konuşuldu. Dilber karakterinin elbisesi ve dansı büyük rağbet gördü. Dilber dansı için kurslar bile açıldı. Hazar Ergüçlü pavyon dansı kurslarını duyunca verdiği cevapla gündem oldu.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü pavyon dansı kurslarını duyunca... Tepkisi gündem oldu

Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü büyük ses getiren diziye özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri damga vurdu.

Pavyonda çalışan Dilber'in elbisesi, dansı adeta bir furya haline geldi ve Dilber dansı için Ankara'da kurslar bile açıldı.

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'ZİRVEDE OLMAK GÜZEL...'

Zaman zaman İnci Taneleri hakkında açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde "Zirvede olmak güzel" ifadelerini kullanmıştı. Güzel oyuncunun 'O kadar iyi bir senaryo ki her şey açık ve net. Teklif gelince inanamadım. Yılmaz Erdoğan’ın beni tercih etmesi mutlu etti' itirafı gündem olmuştu.

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Hazar Ergüçlü şimdi de 'Danslarınız her hafta konuşuluyor. Okullarda açılıyor dansınız üzerine. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

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'GERÇEKTEN LAZIM MI?'

Mubabironline'da yer alan habere göre Ergüçlü; 'Kursları gördüm. Bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. İyi etkiler yaratması güzel tabii ama okul gerçekten lazım mı?' diyerek gülümsedi. Ergüçlü'nun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele karakteri
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